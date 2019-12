Google Úkoly jsou jistě skvělým nástrojem, kterému v loňském roce Google vdechl nový život se samostatnou aplikací pro Android. Přesto, že aplikace obdržela v posledních updatech několik skvělých funkcí stále chybí ta zásadní – přidání úkolů přímo z aplikace Google Kalendář. Na webu je tato funkce možná pouze částečně. Vypadá to však, že se to Google chystá změnit, jelikož se vývojářům z XDA Developers povedlo ručně aktivovat integraci úkolů v nejnovější verzi Google Kalendáře – 2019.47.2.

Jakmile bude tato funkce spuštěna, uvidíte za tlačítkem plus v pravém dolním rohu rozhraní také novou možnost “Úkol”. Po klepnutí na něj si můžeme všimnout, že vytváření úkolů funguje stejně jako vytváření nové události. Můžeme přidat název, podrobnosti, zvolit datum, kdy má být úkol dokončen a na jakém seznamu by se měl zobrazit. Dokonce lze vybrat i opakovací intervaly. Poté se zobrazí v rozhraní jako každá jiná událost, pouze s malou ikonkou aplikace Google Úkoly, která ji rozliší od ostatních položek. Navíc můžeme měnit jejich barvu a oznamovací zvuk.

Pro plnou integraci budete muset mít Google Úkoly spolu s aplikací Google Kalendář ve svém telefonu. Vývojáři z XDA tvrdí, že testovací verze funguje dobře a bez větších potíží. To by mohlo znamenat, že se integrace dočkáme velmi brzy i my, běžní smrtelníci.

Používáte Google Kalendář a Google Úkoly?

Zdroj: androidpolice.com