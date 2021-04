Google I/O 2021 proběhne online. Zaregistrovat se můžete i vy

Kvůli pandemii i letošní Google I/O 2021 proběhne online. Firma to potvrdila na svém webu, kam je nyní možné se zaregistrovat. Probíhá skrz Google účet a je přístupná každému. Konferenci tak můžete sledovat z domova i vy.

Google I/O 2021 proběhne online

Na konferenci nebude chybět Sundar Pichai, výkonný ředitel Googlu který na konferenci vystupuje každý rok. Akce se bude konat od 18. do 20. května a zaregistrovat se můžete přímo na stránkách Googlu. Americký gigant bohužel zatím neposkytl žádné informace o tom, co můžeme na události čekat.

K dispozici by mělo být také speciální diskuzní fórum, kde mají mít účastníci možnost si o produktech a novinkách popovídat. Při registraci budete odpovídat na několik otázek, přičemž vás Google upozorní na akce, které by vás mohli zajímat dle toho, co jste odpověděli v dotazníku.

Jak se na událost těšíte?