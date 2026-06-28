Máte Google TV Streamer? Nový reproduktor Home Speaker nabízí bezstarostný zážitek, bez výtek ale není Hlavní stránka Zprávičky Dvojici reproduktorů Google Home Speaker lze spárovat s Google TV Streamerem a získat tak prostorový zvuk s Dolby Atmos Celé to funguje bezdrátově a nastavení zvládnete za pár minut — žádné kabely za televizí, jen napájení Jako samostatný reproduktor je to ale spíš průměr a domácí kino postavíte jen ze dvou kusů, ne víc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 O tom, že Google Home Speaker dorazil i na Alzu a že se zatím nedomluví česky, jsme už psali. Otázka ale zní jinak: k čemu se ten malý kulatý reproduktor vlastně nejvíc hodí? Po prvních zahraničních testech se rýsuje jasná odpověď — jako překvapivě šikovný a hlavně jednoduchý zvuk k televizi, pokud máte Google TV Streamer. Proč zrovna ke Google TV Streameru Háčky, na které narazíte Pro koho to dává smysl Proč zrovna ke Google TV Streameru Hlavní trik spočívá v párování. Streamer nedávno dostal podporu těchto reproduktorů a stačí připojit dva kusy, abyste si odemkli prostorový zvuk. Google TV Streamer přitom umí převést běžné HD audio do vlastního prostorového formátu a podporuje i Dolby Atmos, takže ze dvou kuliček vykouzlí jakési mini domácí kino. Z jednoho reproduktoru navíc dostanete 360° zvuk díky 58mm měniči. Co na tom recenzenti oceňují nejvíc, je nenáročnost. Nastavení proběhne v řádu minut — po zapnutí se rovnou objeví výzva ke spárování, vyberete levý a pravý kus a zadáte, jak daleko od sebe a od vás stojí. Žádné kabely se za televizí netáhnou, kromě napájení tu nic není. To se hodí zvlášť k samotnému Streameru, který je sám o sobě o jednoduchosti. Jednu věc je ale potřeba uvést na pravou míru. Občas zazní (třeba v zahraničních hands-on), že jde o levnou náhradu soundbaru — to ovšem neplatí. Dvojice reproduktorů vyjde zhruba na šest tisíc korun, a za ty dnes pořídíte plnohodnotnou soundbarovou sestavu 2.1 nebo 3.1 s bezdrátovým subwooferem, u řady modelů včetně podpory Dolby Atmos a připojení přes HDMI eARC. Skutečný subwoofer přitom s basami udělá to, co dvě malé kuličky bez něj nikdy nezvládnou. Cenou ani zvukem tedy Home Speaker nevyhrává — jeho jedinou skutečnou výhodou je jednoduchost a fakt, že kromě televize poslouží i jako chytrý reproduktor s Gemini. Háčky, na které narazíte Idylka to každopádně není. Začněme zvukem. Sám o sobě hraje dle prvních dojmů Home Speaker dobře, nikoli skvěle — při vyšší hlasitosti je znát, že mu chybí detail v celém frekvenčním rozsahu. Kritičtější recenze připomínají, že nový model má jen jeden 58mm měnič, zatímco zrušený Nest Audio měl plnohodnotný woofer i výškový reproduktor. Jinými slovy, jako čistý reproduktor jde spíš o krok stranou než vpřed. Drhne to i u připojení. Po každém zapnutí trvá pár sekund, než se reproduktory k televizi přihlásí. A pokud první výzvu ke spárování odmítnete a chcete je připojit ručně, systém vás nechá přidat vždy jen jeden kus — situaci spolehlivě vyřeší až restart, což zrovna elegantní není. CHCI GOOGLE HOME SPEAKER Největší výtka ale míří na omezení samotného konceptu. Domácí kino postavíte maximálně ze dvou reproduktorů, žádné rozšíření na pět kanálů jako u konkurenčního Amazonu vás nečeká. A prostorový režim funguje výhradně ve spojení s Google TV Streamerem a jen s tímto novým modelem. Google přitom sám přiznal, že nejde o hardwarové omezení, ale o čistě softwarové rozhodnutí — starší Nest Audio by to technicky zvládl taky. Pikantní tečkou je předplatné: plynulou konverzaci s Gemini Live si po šestiměsíční zkušebce udržíte jen za měsíční poplatek. Pro koho to dává smysl Pokud doma máte nebo plánujete Google TV Streamer a hledáte k němu bezstarostný zvuk, který zároveň poslouží jako chytrý reproduktor, je Home Speaker jednou z nejpohodlnějších cest. Kdo ale řeší hlavně kvalitu zvuku k filmům, dostane za stejné peníze víc muziky z klasického soundbaru se subwooferem. Tahle dvojice je zkrátka volba pro pohodlí a jednoduchost, ne pro nejlepší možný zážitek z domácího kina. KOUPIT GOOGLE HOME SPEAKER Než ale objednáte, mějte na paměti dvě věci, které jsme rozebrali samostatně — cenu na Alze a fakt, že Gemini v reproduktoru zatím nemluví česky. Lákalo by vás takové bezdrátové domácí kino, nebo dáte raději na klasický soundbar? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Google Home Speaker Google TV Streamer Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024