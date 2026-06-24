Google Home Speaker má jeden designový nedostatek. Napájecí kabel z něj nevytáhnete Hlavní stránka Zprávičky Nový chytrý reproduktor Google Home Speaker se dostal k prvním majitelům ještě před oficiálním startem prodeje Napájecí USB-C kabel je k tělu připevněný napevno a od reproduktoru ho neodpojíte Do Česka oficiálně nemíří, na Alze ho přesto předobjednáte za 2 999 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Google na nový Home Speaker lákal měsíce a první kusy se teď dostaly k majitelům ještě před oficiálním startem prodeje. Spolu s prvními dojmy ale dorazila i nepříjemnost, kterou z marketingových fotek nepoznáte: napájecí kabel je k reproduktoru připevněný napevno a vytáhnout ho nejde. Napájecí kabel je s reproduktorem srostlý U chytrého reproduktoru obvykle čekáte, že napájecí šňůra jde z těla vytáhnout – ať už přes USB-C nebo jiný konektor. Google Home Speaker tohle nenabízí. Na samotném reproduktoru není žádný port, do kterého by se kabel zapojoval; USB-C šňůra vede přímo z těla a oddělat ji bez rozebrání zařízení nejde. Jak píše web 9to5Google, sám Google ostatně v technických parametrech kabel označuje slovem „captive“, tedy pevně připojený. Jen si toho zatím nikdo moc nevšiml… Druhý zádrhel je délka. Kabel měří necelé půldruhého metru (zhruba pět stop) a podle prvních majitelů je právě to největší slabina – reproduktor postavíte jen tam, kam šňůra dosáhne, prodloužit ani zkrátit ji nelze. Třicetiwattový adaptér do zásuvky se odpojit dá, samotný kabel u reproduktoru ale ne. Co dalšího první majitelé hlásí Kromě kabelu se objevila i drobnost u zpracování – látkové opletení prý na tvrdém těle reproduktoru lehce plandá. Jinak ale první dojmy špatné nejsou: jeden z majitelů, který se zvuku věnuje profesionálně, popsal Google Home Speaker jako dost dobrý na to, aby v obýváku posloužil jako hlavní reproduktor, a pochvaluje si nastavitelný ekvalizér i slušně čitelné basy. Pod látkou se skrývá 58mm full-range měnič a zařízení slibuje 360° zvuk; celé to ovládá asistent Gemini, přičemž Google láká především na plynulou konverzaci s ním. Google Home Speaker už předobjednáte na Alze za 2 999 Kč. Česky ale mluvit nebude Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Cena a dostupnost V Česku reproduktor oficiálně nekoupíte – země není mezi podporovanými trhy a Gemini for Home při startu rozumí jen deseti jazykům, čeština mezi nimi chybí. Přesto ho už teď předobjednáte na Alze, a to za 2 999 Kč. Prodej v zahraničí startuje 25. června. Vadil by vám u reproduktoru kabel, který nejde odpojit? Zdroje: notebookcheck, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrý reproduktor Gemini Google Home Google Home Speaker Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024