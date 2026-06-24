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Google Home Speaker má jeden designový nedostatek. Napájecí kabel z něj nevytáhnete

  • Nový chytrý reproduktor Google Home Speaker se dostal k prvním majitelům ještě před oficiálním startem prodeje
  • Napájecí USB-C kabel je k tělu připevněný napevno a od reproduktoru ho neodpojíte
  • Do Česka oficiálně nemíří, na Alze ho přesto předobjednáte za 2 999 Kč

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.6.2026 22:00
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google home speaker bezova s podsvicenim

Google na nový Home Speaker lákal měsíce a první kusy se teď dostaly k majitelům ještě před oficiálním startem prodeje. Spolu s prvními dojmy ale dorazila i nepříjemnost, kterou z marketingových fotek nepoznáte: napájecí kabel je k reproduktoru připevněný napevno a vytáhnout ho nejde.

Napájecí kabel je s reproduktorem srostlý

U chytrého reproduktoru obvykle čekáte, že napájecí šňůra jde z těla vytáhnout – ať už přes USB-C nebo jiný konektor. Google Home Speaker tohle nenabízí. Na samotném reproduktoru není žádný port, do kterého by se kabel zapojoval; USB-C šňůra vede přímo z těla a oddělat ji bez rozebrání zařízení nejde. Jak píše web 9to5Google, sám Google ostatně v technických parametrech kabel označuje slovem „captive“, tedy pevně připojený. Jen si toho zatím nikdo moc nevšiml…

google home speaker v ruce s kabelem

Druhý zádrhel je délka. Kabel měří necelé půldruhého metru (zhruba pět stop) a podle prvních majitelů je právě to největší slabina – reproduktor postavíte jen tam, kam šňůra dosáhne, prodloužit ani zkrátit ji nelze. Třicetiwattový adaptér do zásuvky se odpojit dá, samotný kabel u reproduktoru ale ne.

Co dalšího první majitelé hlásí

Kromě kabelu se objevila i drobnost u zpracování – látkové opletení prý na tvrdém těle reproduktoru lehce plandá. Jinak ale první dojmy špatné nejsou: jeden z majitelů, který se zvuku věnuje profesionálně, popsal Google Home Speaker jako dost dobrý na to, aby v obýváku posloužil jako hlavní reproduktor, a pochvaluje si nastavitelný ekvalizér i slušně čitelné basy. Pod látkou se skrývá 58mm full-range měnič a zařízení slibuje 360° zvuk; celé to ovládá asistent Gemini, přičemž Google láká především na plynulou konverzaci s ním.

google home speaker barevne varianty rozmistene
Google Home Speaker už předobjednáte na Alze za 2 999 Kč. Česky ale mluvit nebude Adam Kurfürst Zprávičky

Cena a dostupnost

V Česku reproduktor oficiálně nekoupíte – země není mezi podporovanými trhy a Gemini for Home při startu rozumí jen deseti jazykům, čeština mezi nimi chybí. Přesto ho už teď předobjednáte na Alze, a to za 2 999 Kč. Prodej v zahraničí startuje 25. června.

Vadil by vám u reproduktoru kabel, který nejde odpojit?

Zdroje: notebookcheck, 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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