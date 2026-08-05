Vytahujte Home Mini ze šuplíku. Google vdechl devět let starému reproduktoru druhý život, ale zatím to má háček Hlavní stránka Zprávičky Gemini Live dorazilo na první generaci reproduktoru Google Home Mini a displeje Nest Hub Konverzační paměť se napříč Gemini for Home prodloužila na 15 minut Háček je předplatné Google Home Premium a účast v programu předběžného přístupu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když technologická firma chce, abyste si koupili něco nového, obvykle nechá to staré tiše zestárnout. Google tentokrát udělal opak – konverzační Gemini Live rozjel i na reproduktoru z roku 2017. Zní to jako neobvykle slušný krok. A do jisté míry to slušný krok je. Hardware, který měl dávno skončit v šuplíku Patnáct minut paměti A teď ten háček Co to znamená u nás Hardware, který měl dávno skončit v šuplíku Novinka se týká dvou konkrétních zařízení: první generace Google Home Mini, tedy toho látkového puku z října 2017, a původního Nest Hubu, který se při uvedení o rok později jmenoval Google Home Hub. Obě zařízení loni na podzim vypadla z první vlny, kdy Gemini Live dorazilo na Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub a Nest Hub Max. Spouští se větou „Hey Google, let’s chat“, po níž zazní zvukový signál a začne konverzační režim. Od té chvíle můžete klást doplňující otázky, skákat asistentovi do řeči a odbočovat, aniž byste pokaždé opakovali spouštěcí frázi. Rozdíl proti starému příkazovému ovládání je zásadní – přestáváte diktovat a začínáte se bavit. Funkce však prozatím nefunguje v češtině. Patnáct minut paměti Druhá změna se týká všech zařízení s Gemini for Home. Konverzační paměť se prodloužila na 15 minut, takže asistent drží kontext dřívějšího dotazu. Prakticky: řeknete, ať rozsvítí v kuchyni, a o pár minut později stačí „ztlum to na padesát procent“ – systém ví, o čem mluvíte. Zní to jako drobnost, ale právě tahle vlastnost dosud oddělovala Gemini v reproduktoru od Gemini v telefonu, kde si asistent kontext drží dlouhodobě. A teď ten háček Gemini Live je na všech podporovaných zařízeních zamčené za předplatným Google Home Premium, které nahradilo dřívější Nest Aware. Základní úroveň stojí 10 dolarů měsíčně nebo 100 dolarů ročně, vyšší 20 dolarů měsíčně. Navíc musíte být zapsaní v programu předběžného přístupu Gemini for Home. Google to vysvětluje výkonem – starší hardware nemá dost síly na zpracování přímo v zařízení, takže všechno běží v cloudu, a ten někdo platit musí. Argument dává technicky smysl. Zároveň platí, že firma nikdy nenaznačila, jestli se funkce někdy dostane i do bezplatné úrovně. Za zmínku stojí i způsob oznámení. Google změny zapsal 23. července do změnového protokolu aplikace Google Home a nedoprovodil je blogem ani tiskovou zprávou. Rozvrh nasazení po zařízeních rovněž nezveřejnil. Co to znamená u nás Tady bohužel přichází obvyklá vychlazená sprcha. Česko v programu předběžného přístupu Gemini for Home dlouhodobě chybí, i když se v dubnu rozšířil o šestnáct zemí včetně Rakouska, Německa a Švýcarska. Ovládat chytrou domácnost česky přes Gemini v telefonu jde už delší dobu, ale to je jiná věc než konverzační asistent běžící přímo v reproduktoru. Platili byste deset dolarů měsíčně za to, aby s vámi reproduktor mluvil jako s člověkem? Zdroje: Droid Life, Android Authority, AndroidPure, TechRadar Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Gemini Google Home Google Home Mini reproduktor Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Extra praktická venkovní kamera Xiaomi dorazila do Česka! Má dva objektivy a nestojí mnoho Adam Kurfürst 24.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 TP-Link do Česka přináší chytrý zvonek s fantastickou výdrží a umělou inteligencí Adam Kurfürst 3.12.2024 Co když se pod stromečkem setkají Pixel 9 Pro a iPhone 16 Pro? Podívejte se na vtipný spot Googlu Jana Skálová 26.12.2024