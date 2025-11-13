Aplikace Google Home se dočkala obřího vylepšení! Má nový vzhled a umí ovládat Matter zařízení Hlavní stránka Zprávičky Google testuje výrazný redesign ovládání chytrých zařízení v aplikaci Home Nové ovladače přinášejí modernější vzhled, haptickou odezvu a výrazně upravenou logiku ovládání Kompatibilní Matter zařízení lze s novým rozhraním ovládat lokálně bez cloudové latence Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Google konečně přiložil ruce k dílu a po letech stagnace připravuje výrazný redesign ovládání chytrých domácností ve své aplikaci Home. Změny nejsou jen kosmetické – nové rozhraní mění logiku práce s ovladači a u kompatibilních zařízení přidává dlouho očekávané lokální ovládání přes standard Matter. Ovladače světel: nová logika, která dává smysl Barvy na kolotoči místo gridu Chytré zásuvky s animací, která potěší Matter zařízení konečně fungují lokálně Jak si redesign vyzkoušet Ovladače světel: nová logika, která dává smysl Největší změnou prošly ovladače chytrých světel. Velký oválný posuvník zůstal, ale Google ho přepracoval od základů. Procenta jasu se přesunula pod posuvník, takže nezabírají místo uprostřed. Když měníte intenzitu osvětlení, telefon vás odměňuje haptickou odezvou a aktuální hodnotu ukazuje i vlevo od prstu. Zásadní změna: celá plocha posuvníku slouží výhradně k nastavení jasu. Poklepáním už světlo nezapnete ani nevypnete – na to slouží klasické tlačítko v pravém horním rohu. Když je světlo vypnuté, posuvník se změní na zaoblený obdélník. Dává to smysl, protože už se vám nestane, že chcete jen přidat trochu světla, ale místo toho celou lampu omylem vypnete. Tři tečky vedle power tlačítka otevírají nový panel s nastavením. Můžete si ho roztáhnout přes celou obrazovku, což je příjemnější než předchozí naskládané menu. Najdete tam rychlé akce – přidání do oblíbených, historii zařízení, zpětnou vazbu a nápovědu. Pod tím následují detailní informace a pokročilé nastavení. Barvy na kolotoči místo gridu Google přehodil i výběr barevných scén. Namísto mřížky teď barevné předvolby běží v kruhu, který můžete posouvat prstem. První položka stále otevírá manuální výběr barvy a teploty světla, ale oboje vypadá moderněji a plynuleji reaguje na dotyk. Je to drobnost, ale takhle vypadá důsledně promyšlený redesign – žádná část rozhraní nezůstala bez povšimnutí. Chytré zásuvky s animací, která potěší U chytrých zásuvek a spínačů změny nejsou tak rozsáhlé, zato Google přidal animaci přepínání, která je podle zdrojového článku na 9to5google „extremely delightful“. Nedokážeme to teď ověřit osobně, ale pokud je to dobře uděláno, i takové detaily dělají rozdíl v tom, jestli se aplikace používá ráda nebo z nutnosti. Matter zařízení konečně fungují lokálně Zásadní technická novinka se týká uživatelů kompatibilních Matter zařízení s Matter hubem na Androidu. V novém rozhraní tyto přístroje reagují lokálně, bez nutnosti poslat příkaz do cloudu a čekat na odpověď. Výsledek? Rychlejší odezva a vyšší spolehlivost, zejména když doma vypadne internet. To je vlastně to, co měl Matter od začátku slibovat – standard, který funguje rychle a nezávisle na tom, jestli je připojení aktivní nebo cloudová služba zrovna nefunguje. Google to konečně implementoval, i když trvalo roky, než se k tomu dostal. Jak si redesign vyzkoušet Nové ovládání je dostupné v rámci Public Preview programu aplikace Google Home na Androidu i iOS. Pokud chcete testovat nejnovější funkce předem, můžete se do programu zapojit přímo v nastavení aplikace. Google zatím nepotvrdil, kdy redesign dorazí do stabilní verze pro všechny uživatele. Používáte Google Home na ovládání chytré domácnosti? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024