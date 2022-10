Poslední produktová prezentace firmy Google, která se věnovala zejména telefonům řady Pixel 7 a hodinkám Pixel Watch, přinesla také několik softwarových novinek. Nové mobily mají například hned trojici vylepšených hlasových funkcí, v případě hodinek jsme se zase konečně dočkali vydání aplikace Google Home pro systém Wear OS. Nyní je tedy možné přes tento nástroj ovládat prvky chytré domácnosti i přímo ze zápěstí.

FINALLY! The Google Home app for Wear OS is now available!

Sadly, it only works on Wear OS 3 and above. I tried sideloading it onto a Wear OS 2 watch, but it failed because it requires SDK version 30 and above (Android 11+). pic.twitter.com/gUUXp4ytko

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 6, 2022