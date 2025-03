Novinka pro telefony Google Pixel: Praktický widget časovače šetří čas

Reklama

Smartphony Google Pixel se dočkávají nového widgetu, který usnadní přístup k důležité funkci aplikace Hodiny. Konkrétně prostřednictvím něj můžete jedním kliknutím spustit časovač, což přijde vhod například při přípravě pokrmů.

Widget byl v loňském roce představen pro Pixel Tablet, ale jak nyní upozornil server 9to5Google, k dispozici už je také pro smartphony Pixel s Androidem 15 QPR2. Samozřejmě funguje i na novějších verzích systému, já jej kupříkladu mohu využít na Pixelu 9 Pro XL s Android 16 Beta 2.1.

Jak si můžete všimnout na snímku obrazovky, widget je co do velikosti velmi dobře přizpůsobitelný. V základním nastavení zobrazuje poslední tři využité časovače a tlačítko s ikonou znaménka plus pro nastavení nového. S nejmenšími rozměry 1×1 pak ukazuje pouze poslední použitý časovač.

Widget bohužel zobrazuje pouze tři, anebo jen jeden naposledy vvyužitý časovač. Nic jako střední režim, který by ukazoval dva, anebo rozšířený, v jehož rámci byste získali rychlý přístup ke čtyřem posledním nastavením, bohužel neexistuje.

Pokud widget na svém Pixelu ještě nevidíte, pravděpodobně se k vám zatím nedostala nová verze aplikace Hodiny s označením 7.12. Jak poznamenal server 9to5Google, v Obchodu Play zatím není k dispozici a na zařízení dorazila systémovou aktualizací, což je neobvyklé.

Co na nový widget říkáte vy?

Zdroje: 9to5Google, vlastní