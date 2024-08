Dáte si ho na plochu? Hodiny Google dostávají praktický widget!

Google se rozhodl, že je čas trochu vylepšit svoje Hodiny a přidal aplikaci nový widget s názvem „Timer Starter“. Ten vám umožní rychle spustit časovač, pro jehož spuštění bylo až doteď nutné vlézt přímo do aplikace, klepnout na spodní kartu a tam jej aktivovat.

S přednastavenými intervaly 1, 5 a 10 minut vám umožní bleskově spustit odpočet a pokud vám tyto intervaly nestačí, můžete si vytvořit vlastní. Takže jestli pravidelně vaříte vejce natvrdo přesně 7 minut a 13 sekund, bude tenhle specifický časovač vždy po ruce. Widget umí zobrazit až tři časovače najednou, avšak ho bohužel nemůžete zmenšit. Ve své současné podobě je přitom gigantický (na telefonech je k dispozici pouze ve formátu 4×2).

