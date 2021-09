Google Hodiny zasáhl Material You. Co říkáte na ty widgety?

S příchodem Androida 12, který už je v tuto chvíli dostupný ve finální beta verzi 12, se stále více Google aplikací převléká do nového stylu Material You. Vzhled, který reaguje například na pozadí telefonu, způsobí velmi významné změny také v aplikaci Hodiny. Nejzajímavější designové kousky se odehrají u jejích widgetů, které se budou tvarově i barevně hodně odlišovat od těch stávajících. Některé změny vás dost možná překvapí.

Google Hodiny a Meterial You zamíchají s widgety

Pokud jste doposud zvyklí na decentní, barevně nevýrazný a co nejtenčí vzhled hodin na ploše, pravděpodobně se vám nové zpracování vůbec nemusí líbit. Jak se dalo předem čekat, Material You přinese do telefonů barvy. A ty se navíc mohou často měnit, což dělají v závislosti na pozadí a okolí. Jak je vidět v první galerii, widgety pro Hodiny budou celkem čtyři. A všechny jsou schopné dynamicky měnit odstín podle tapety. Jestli je to pěkné, to necháme na vašem posouzení.