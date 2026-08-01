Malá funkce, velká úleva. Gmail hlídá jednu z nejtrapnějších chyb v e-mailu Hlavní stránka Zprávičky Gmail nově zobrazí varování, pokud příjemce ze skryté kopie klikne na „Odpovědět všem" Funkce je zapnutá automaticky a týká se firemních i osobních účtů Google Odpověď ze skryté kopie totiž ostatním prozradí, že jste zprávu dostali Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.8.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Existuje kategorie chyb, které se dají udělat jedním kliknutím a napravit se nedají vůbec. Odpověď všem ve chvíli, kdy jste ve skryté kopii, do ní patří spolehlivě. Google na to po letech naslouchání stížnostem konečně nasadil pojistku. Proč je to problém Co Gmail nově udělá Co to neřeší Proč je to problém Rozdíl mezi kopií a skrytou kopií zná každý, dokud nemá spěch. Kopie znamená, že vás všichni vidí. Skrytá kopie znamená, že o vás neví nikdo kromě odesílatele – vy naopak vidíte, kdo je v poli „Komu“ a „Kopie“. Modelová situace: šéf pošle e-mail dodavateli a vás přihodí do skryté kopie, abyste věděli, co se děje. Vy si toho v mobilu nevšimnete, kliknete na Odpovědět všem a odešlete připomínku. Vaše odpověď doputuje odesílateli i všem viditelným příjemcům – tedy dodavateli, který do té chvíle netušil, že o věci vůbec víte. Skrytá kopie přestala být skrytá a vysvětlovat se to bude blbě. Pro pořádek, ostatní lidé ve skryté kopii se o vaší odpovědi nedozvědí. Prozradíte se jen viditelným příjemcům. To je slabá útěcha, protože právě před nimi jste měli zůstat neviditelní. Co Gmail nově udělá Novinka je jednoduchá a právě proto funguje. Když jste ve skryté kopii a pokusíte se odpovědět všem, Gmail před odesláním zobrazí výrazné upozornění a nechá vás potvrdit, že to opravdu chcete. Nic se neblokuje, nic se nezakazuje – jen dostanete vteřinu na rozmyšlenou přesně v okamžiku, kdy ji potřebujete. Google změnu oznámil 30. července a funkce je zapnutá automaticky, takže správci ani uživatelé nemusejí nic nastavovat. Dostupná je pro všechny zákazníky Google Workspace, předplatitele Workspace Individual i pro běžné osobní účty Google – tedy i pro vás, i když žádné firemní řešení neplatíte. Rozjíždí se v obou distribučních kanálech, rychlém i plánovaném. Co to neřeší Buďme věcní: jde o velmi úzce zaměřenou pojistku pro jeden konkrétní okamžik. Nenahrazuje kontrolu příjemců ani přílohy a nepomůže vám, když omylem hodíte čtyřicet adres do kopie místo do skryté kopie – což je mimochodem chyba s horšími následky, protože rozešlete cizí e-mailové adresy třiceti devíti lidem. Pár návyků tedy stojí za připomenutí. Skrytou kopii používejte tam, kde se příjemci navzájem neznají. Když sami jste ve skryté kopii, sáhněte po Odpovědět místo Odpovědět všem. A funkci Zpět po odeslání si v nastavení Gmailu nastavte na maximálních třicet vteřin – zachrání toho víc než jakékoli varování. Stalo se vám někdy, že jste omylem odpověděli všem? Zdroje: Google Workspace Updates, Google Developer Forums Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář e-mail Gmail Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024