Google chystá Gemini 4: Podle šéfa firmy to bude pořádný hukot Hlavní stránka Zprávičky Google potvrdil, že trénuje Gemini 4 – podle Sundara Pichaie jde o nejambicióznější předtrénování v historii firmy Zvláštní je načasování: model Gemini 3.5 Pro se pořád nedostal z partnerského testování Cílem je téměř měsíční kadence vydávání modelů, Gemini 4 má sloužit jako základ, na kterém se dá stavět Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Oznámení, které stálo za pozornost, se ukrylo do poslední věty jiného oznámení. Google 21. července představoval nové modely řady Gemini Flash a na konec textu přihodil poznámku, že už spustil své dosud nejambicióznější předtrénování – pro Gemini 4. O dva dny později to Sundar Pichai rozvedl před analytiky. Co Pichai řekl analytikům Trojka přitom pořád nevyšla Co o Gemini 4 zatím nevíme Co Pichai řekl analytikům Na středeční konferenci k výsledkům Alphabetu za druhé čtvrtletí popsal šéf firmy Gemini 4 jako výrazně větší model, než jaký kdy Google trénoval, a řekl, že ho z interního pokroku těší. Klíčová je ale jedna jeho formulace: Google prý model staví tak, aby obstál na hranici oboru v době, kdy vyjde – ne na té dnešní. Jinými slovy firma odhaduje, kde bude konkurence za několik měsíců, a míří tam. Když se ho analytik Barclays zeptal, jak chce Google držet krok s rivaly, kteří vydávají špičkové modely mnohem častěji, Pichai odpověděl, že firma buduje základ, na kterém pak dokáže rychle iterovat. Chce se přiblížit téměř měsíčnímu tempu vydávání. Trojka přitom pořád nevyšla Tady se ta věc začíná zamotávat. Gemini 3.5 Pro Google ukázal už na konferenci I/O a chystal jeho obecné vydání na červen. Dodnes zůstává omezené na partnerské testování, protože firma řeší spolehlivost a výkon v programování. Google tedy veřejně mluví o čtyřce ve chvíli, kdy nedodal 3.5 – což je buď sebevědomí, nebo pokus přesměrovat pozornost. Pravděpodobně obojí. Pichai zároveň nezvykle otevřeně přiznal, kde Google zaostává: v programování a takzvaném agentním kódování, tedy schopnosti modelu samostatně pracovat na kódu v několika krocích. Podobně to řekl i dřív v podcastu Hard Fork, kde ztrátu vysvětlil tím, že Googlu chyběl vývojářský nástroj, přes který by sbíral stejná data jako konkurence. Co o Gemini 4 zatím nevíme Prakticky všechno. Google nezveřejnil počet parametrů, architekturu, velikost kontextového okna, ceny, výsledky testů ani datum vydání. Potvrzený je jen samotný běžící trénink a dvě obecné věty od ředitele. Kolegové z 9to5Google odhadují podle dosavadních vydání listopad nebo prosinec, ale je to odhad, ne informace. Nezaznělo ani nic o jazykové podpoře, takže zatím nevíme, jestli budou nové schopnosti od prvního dne dostupné i v češtině. U Gemini to zpravidla dopadá dobře, ale slibovat to na základě jedné věty v tiskové zprávě by bylo předčasné. Za pozornost stojí ještě jeden údaj z téže konference: Alphabet zvýšil odhad letošních investic do infrastruktury až na 205 miliard dolarů. Akcie firmy po zveřejnění výsledků klesly o víc než tři procenta. Trh tedy zatím není přesvědčený, že se ty peníze vracejí. Používáte Gemini denně, nebo se raději držíte konkurence? Zdroje: 9to5Google, Benzinga, iTechPost Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Gemini Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025