Google FreddieMeter vám řekne, jestli zpíváte jako legenda

Freddie Mercury byl bezesporu jedním z nejlepších zpěváků celé hudební historie. V očích mnoha fanoušků dokonce ten úplně nejlepší. Pokud si s ním či celou jeho kapelou Queen občas v autě, v práci nebo jen tak doma pozpěvujete ty nejslavnější fláky (ať hodí kamenem, kdo to nikdy nedělal), určitě jste se nechali unést a představovali jste si, že zpíváte skoro jako on. A víte co? Existuje nástroj, který je schopný to ověřit. Jmenuje je se FreddieMeter a vyrobil ho přímo Google v rámci svého projektu Experiments.

Princip je velmi jednoduchý. Vstoupíte na stejnojmennou stránku, která je napojená přímo na YouTube Music (nebojte, žádný účet nepotřebujete), vyberete si jednu ze čtyř slavných skladeb a pokusíte se zpívat co nejpřesněji jako slavná hvězda. Můžete si k tomu dokonce zapnout i kameru a při těchto uměleckých pokusech se natočit. Nástroj po odzpívání několika slok zanalyzuje, jak blízko jste byli Freddiemu z hlediska výšky, melodie a zabarvení hlasu. Určitě to vyzkoušejte, třeba i s přáteli. Je to velká sranda a výzva.

Které zpěváky(čky) řadíte do své TOP 5?