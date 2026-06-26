Google spustil novou aplikaci pro Android! Má v sobě Gemini a nadchne milovníky financí Hlavní stránka Zprávičky Google Finance po letech opět vychází jako samostatná aplikace pro Android, původní appku firma stáhla už v roce 2015 Přepracovaná služba stojí na modelech Gemini — nabízí konverzační dotazy, pokročilé grafy a data v reálném čase Z bety se vyklubala i portfolia a brífinky na míru; verze pro iOS má dorazit později letos Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Google má pověst firmy, která své služby ruší s lehkostí, s jakou jiní mažou nepřečtené e-maily. Tentokrát ale jednu z nich naopak křísí. Google Finance, který coby aplikace zmizel z Androidu před jedenácti lety, se vrací — a vrací se důkladně přestavěný. Otázka zní, jestli je za novou fasádou víc než jen další vrstva umělé inteligence. Návrat po jedenácti letech Portfolia, brífinky a Gemini u kormidla Běží i v češtině, ale opatrnost je na místě Návrat po jedenácti letech Přepracování Google Finance odstartovalo už v roce 2025, veřejné testování běželo od loňského srpna. Teď služba opouští betu a vychází s ní i zbrusu nová aplikace pro Android. Tu si přitom Google sám zařízl v roce 2015, takže po letech čistě webového řešení se Finance vrací tam, kam podle mnoha uživatelů patří — na domovskou obrazovku telefonu. Aplikace v základu nabídne přístup k seznamu sledovaných titulů, data v reálném čase i živé zpravodajské kanály. Lákadlem mají být takzvané AI klíčové momenty, které se snaží vysvětlit, proč daná akcie zrovna vyletěla nahoru nebo spadla. Po vizuální stránce appka sází na plovoucí lištu s vyhledávacím tlačítkem v rohu a štědrou porci nového designu Material 3 Expressive. Portfolia, brífinky a Gemini u kormidla Z novinek nejvíc zaujmou portfolia, která se spouští globálně. Smyslem je dostat všechny investice do jednoho přehledu, kde uvidíte výkonnost i rozložení aktiv. Sestavit takové portfolio jde i pohodlně — stačí nahrát screenshot nebo soubor ve formátu PDF či CSV s přehledem vašich pozic a zbytek obstará služba sama. Nad daty pak hloubá výzkumný nástroj postavený na modelech Gemini. Ptát se ho můžete úplně běžnou řečí, třeba „které sektory jsou v mém portfoliu zastoupené nejméně?“. Druhou novinkou jsou brífinky na míru — konverzačně si necháte připravit pravidelný přehled, dejme tomu denní předburzovní souhrn pohybů na kryptotrhu. Jakmile je hotový, upozorní vás aplikace Google na Androidu i iOS. Běží i v češtině, ale opatrnost je na místě Dobrá zpráva pro tuzemské zájemce: z přiloženého rozhraní je patrné, že přepracovaný Google Finance funguje i v češtině, včetně sekce Výzkum a nabízených dotazů typu „Co se dnes děje na trzích?“. Web navíc pořád drží přepínač mezi klasickým a novým rozhraním, takže nikdo není do AI vize tlačen násilím. Že Google obrousí do služby umělou inteligenci, kam to jen jde, dnes nikoho nepřekvapí — otázka je, jestli konverzační brífinky a vysvětlování pohybů akcií reálně nahradí selský rozum, nebo jen přidají hezky znějící vrstvu navíc. To ukáže až delší používání. V příštích měsících má každopádně přibýt přenos živých výsledkových konferencí, aplikace pro iOS dorazí někdy do konce roku. Sledujete dění na burze, nebo vám podobná appka v telefonu k ničemu není? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Gemini Google Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025