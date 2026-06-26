TOPlist

Google spustil novou aplikaci pro Android! Má v sobě Gemini a nadchne milovníky financí

  • Google Finance po letech opět vychází jako samostatná aplikace pro Android, původní appku firma stáhla už v roce 2015
  • Přepracovaná služba stojí na modelech Gemini — nabízí konverzační dotazy, pokročilé grafy a data v reálném čase
  • Z bety se vyklubala i portfolia a brífinky na míru; verze pro iOS má dorazit později letos

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
26.6.2026 16:00
Ikona komentáře 0
google finance jpg

Google má pověst firmy, která své služby ruší s lehkostí, s jakou jiní mažou nepřečtené e-maily. Tentokrát ale jednu z nich naopak křísí. Google Finance, který coby aplikace zmizel z Androidu před jedenácti lety, se vrací — a vrací se důkladně přestavěný. Otázka zní, jestli je za novou fasádou víc než jen další vrstva umělé inteligence.

Přepracování Google Finance odstartovalo už v roce 2025, veřejné testování běželo od loňského srpna. Teď služba opouští betu a vychází s ní i zbrusu nová aplikace pro Android. Tu si přitom Google sám zařízl v roce 2015, takže po letech čistě webového řešení se Finance vrací tam, kam podle mnoha uživatelů patří — na domovskou obrazovku telefonu.

unnamed
google finance
google finance ai gemini

Aplikace v základu nabídne přístup k seznamu sledovaných titulů, data v reálném čase i živé zpravodajské kanály. Lákadlem mají být takzvané AI klíčové momenty, které se snaží vysvětlit, proč daná akcie zrovna vyletěla nahoru nebo spadla. Po vizuální stránce appka sází na plovoucí lištu s vyhledávacím tlačítkem v rohu a štědrou porci nového designu Material 3 Expressive.

Portfolia, brífinky a Gemini u kormidla

Z novinek nejvíc zaujmou portfolia, která se spouští globálně. Smyslem je dostat všechny investice do jednoho přehledu, kde uvidíte výkonnost i rozložení aktiv. Sestavit takové portfolio jde i pohodlně — stačí nahrát screenshot nebo soubor ve formátu PDF či CSV s přehledem vašich pozic a zbytek obstará služba sama.

Nad daty pak hloubá výzkumný nástroj postavený na modelech Gemini. Ptát se ho můžete úplně běžnou řečí, třeba „které sektory jsou v mém portfoliu zastoupené nejméně?“. Druhou novinkou jsou brífinky na míru — konverzačně si necháte připravit pravidelný přehled, dejme tomu denní předburzovní souhrn pohybů na kryptotrhu. Jakmile je hotový, upozorní vás aplikace Google na Androidu i iOS.

Běží i v češtině, ale opatrnost je na místě

Dobrá zpráva pro tuzemské zájemce: z přiloženého rozhraní je patrné, že přepracovaný Google Finance funguje i v češtině, včetně sekce Výzkum a nabízených dotazů typu „Co se dnes děje na trzích?“. Web navíc pořád drží přepínač mezi klasickým a novým rozhraním, takže nikdo není do AI vize tlačen násilím.

Že Google obrousí do služby umělou inteligenci, kam to jen jde, dnes nikoho nepřekvapí — otázka je, jestli konverzační brífinky a vysvětlování pohybů akcií reálně nahradí selský rozum, nebo jen přidají hezky znějící vrstvu navíc. To ukáže až delší používání. V příštích měsících má každopádně přibýt přenos živých výsledkových konferencí, aplikace pro iOS dorazí někdy do konce roku.

Sledujete dění na burze, nebo vám podobná appka v telefonu k ničemu není?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
Google Gemini a chytré hodinky

Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu?

Libor Foltýnek
8.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.2025