Rodiče, kteří se snaží moderními způsoby hlídat online aktivity a dobu používání mobilu u svých ratolestí, pravděpodobně znají šikovný nástroj zvaný Google Family Link. Populární centrum pro rodičovskou kontrolu nyní přichází s několika novinkami. Na úvodní obrazovce mobilní aplikace se nově objeví například rychlé přepínání jednotlivých účtů (podobně jako to doteď dělal například Gmail) nebo karty s doporučenými přehledy o tom, jak často a v jakých aplikací děti svůj čas tráví.

Google Family Link Google LLC

Patně nejvýznamnější změnou je nová praktická funkce “Today only” neboli “Pouze dnes”, která rodičům umožňuje na jeden den nastavit dočasné limity bez ohledu na ty globální. Centrální nastavení se díky tomu nemusí pracně předělávat. “Chápeme, že jsou situace, kdy chcete dočasně změnit nastavení času u obrazovky, pokud vaše dítě potřebuje trochu více času, například když jste na dovolené nebo prostě musí dokoukat poslední dvě minuty svého oblíbeného seriálu,” popisuje Google.

Do aplikace Google Family Link také naplno dorazilo prostředí Material You. Například zvoneček s notifikacemi je vpravo nahoře a dá se kromě upozornění na online nákupy využít i při sledování polohy dítěte a upozornění na to, že někam vyrazil či naopak dorazil do cíle.

Jaké máte zkušenosti s Google Family Link?

Zdroj: 9to5