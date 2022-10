Vyzkoušejte: Nový Google experiment vás hodí do pohody

Vývojářský tým Google Arts & Culture, který stojí z několika uměleckými, vzdělávacími i praktickými softwarovými nástroji, má na svědomí další zajímavý výtvor. U příležitosti Světového dne duševního zdraví vydal ve spolupráci s Johns Hopkins International Arts + Mind Lab a Wellbeing Lab společnosti Google experimentální hříčku s názvem In Rhythm with Nature (V rytmu s přírodou). Dílo inspirované švédským botanikem Carlem Linnéem uživatele provádí dechovými cvičeními, která jsou spojena s animovaným pohybem rostlin a uklidňují hudbou.

Autoři tvrdí, že nástroj může pomoci snížit fyziologické a psychologické příznaky stresu díky využití konceptů tzv. biofilního designu. “Biofilní design zohledňuje regenerační účinky přírody a začleňuje přírodní zážitky do našeho prostředí, a to jak fyzického, tak virtuálního. Je to tak – dokonce i simulace přírody, jako jsou videa s přírodními krajinami nebo pohlcující zážitky ve virtuální realitě, prokazatelně snižují fyziologické a psychologické příznaky stresu,” vysvětluje Google na blogu.

Relaxační aplikace obsahuje animované ilustrace třinácti květin, které jsou rozloženy v různých časech během dne od 8 do 19 hodin. Tyto ilustrace se automaticky mění podle denní doby a nabízejí různá dechová cvičení. Rostliny je ale možné měnit i ručně. Kromě tohoto nástroje zveřejnil tým Google Arts & Culture na YouTube výše přiložený playlist In Rhythm with Nature, který obsahuje 13 videí s hodinovými meditacemi založenými na tomto experimentu.

Jak jste na tom s dechem? Cvičíte jej nějak?

Zdroj: XDA