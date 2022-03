Nový Google experiment vás nechá udělat manga postavičku

Společnost Google v rámci svého projektu Arts & Culture představila další zajímavý umělecký experiment. Věnovaný je tradičnímu japonskému kreslení ve stylu manga a kromě edukativního obsahu nabízí také nástroj na tvorbu vlastních postaviček. Na desktopové i mobilní verzi nového webu Manga: Out Of The Box je možné zapnout digitální plátno jménem Giga Manga, na které může kdokoli kreslit buď úplně manuálně, nebo s pomocí umělé inteligence. Ta jednotlivé linie pomáhá umisťovat na základě více než 140 tisíc známých obrázků.

S reálnými slavnými díly ve stylu manga je pak porovnávána i finální kresba. Ta vznikne po načrtnutí základních tvarů a “kouzelném” automatickém dobarvení, které Google pojmenoval Adeleine. Pokud se do experimentování pustíte, určitě doporučujeme vyzkoušet obě varianty a zkusit věnovat kreslení trochu času. Výsledky jsou pak o dost zajímavější. Podkladová díla, se kterými jsou kresby uživatelů porovnávána, pocházejí od třinácti uměleckých a muzejních institucí či autorů.

Jak jste na tom běžně s kreativním kreslením?

Zdroj: 9to5