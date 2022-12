Jak už jste někdy v minulosti na internetu patrně zaznamenali, jednou za čas se najde dobrodruh, který v některé z online mapových služeb vytvoří geografickým záznamem své trasy určitý nápis či obrazec. Pokud jste tento trend “GPS kreslení” či “GPS art” trochu zkoumali, možná vám neunikl Japonec Yasushi “Yassan” Takahashi a jeho příběh s originální žádostí o ruku skrze Google Earth. My jsme jej shodou okolností poprvé zahlédli nedávno díky videu společnosti Google z roku 2019. Tak se s dalšími neznalými podělíme.

Yassan se věnuje kreslení s pomocí GPS dat několik let a má na kontě již přes tisíc těchto digitálních výtvorů, kvůli kterým urazil přes 100 tisíc kilometrů ve více než 24 zemích. Nicméně to byl jeden jeho z prvních takových “výletů”, který se v roce 2008 zapsal do historie tohoto trendu patrně nejvíc. A dokonce i do Guinnessovy knihy rekordů. Muž, který do té doby údajně nikdy ani neopustil Tokio, se rozhodl vytvořit v Google Earth originální žádost o ruku.

How an artist used Google Earth to craft a record-setting wedding proposal

Kvůli nápisu Marry me (Vezmi si mě) se srdíčkem a šípem na konci projel klikatě v podstatě celé Japonsko včetně severního ostrova Hokkaido. Urazil cca 7 200 kilometrů a trvalo mu to asi půl roku. Kvůli cestě, na kterou prý autem vyrazil u příležitosti oslavy svých 31. narozenin, skončil v práci. Nevíme, jak na takové odloučení reagovala přítelkyně, nicméně na závěrečnou originální výzvu řekla “ano”.

Jaké další zajímavé “GPS art” díla znáte?