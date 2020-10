Google Duo teď umí otitulkovat i videohovory. O soukromí se nemáme bát

V srpnu letošního roku americký Google nalákal uživatele jeho komunikační aplikace Duo, že brzy bude možné videohovory vybavit titulky. Zejména pro nedoslýchavé nebo pro situace, které úplně nevyhovují klasickému poslechu, jde o velmi praktickou funkci. Jak se zdá, dva měsíce po oznámení se tato novinka začíná v aplikaci objevovat. Její příchod hlásí čtenáři serveru Android Police a podle všeho je pro Google Duo distribuována ze strany serveru. To znamená, že není svázána s konkrétní verzí a uživatelé si na ni musejí počkat.

Jedná se o “live” přepis toho, co zrovna říká účastník hovoru na druhé straně. Novinka se dá jednoduše zapnout v nastavení zpráv. Google společně se zapnutím informuje uživatele o tom, že tato funkce neskladuje jejich audio ani videozáznamy na svých serverech. Ač se to může zdát jako stejná věc, titulky pro Google Duo videohovory nejsou to samé jako starší Live Caption. To pracuje na jiném principu. Funkce se údajně automaticky snaží generovat titulky v aktuálním jazyce telefonu. Je tedy jasné, že není omezena angličtinou a snad se můžeme těšit i na češtinu.

