Zapomínáte přidávat lidi do Google Duo hovoru? Tato novinka vás potěší

Komunikační aplikace Google Duo přichází s novou funkcí, která vylepšuje používání hromadných hovorů. Jestli jste se někdy dostali do situace, kdy ve skupinové konverzaci někdo omylem chybí, asi jste narazili na nepříjemnou překážku. Chybějící možnost přidat do skupinového hovoru v Google Duo dalšího člověka během spojení. Tato nepříjemnost naštěstí mizí s novou aktualizací aplikace na verzi v105. V upraveném prostředí už to lze provést a není tedy nutné kvůli vynechanému kolegovi nebo členovi rodiny celý telefonát vypínat a zapínat.

V mobilní aplikaci je nová funkce dostupná v pravém dolním rohu v menu se třemi tečkami. Libovolný kontakt je zde možné pozvat do probíhající konverzace na dvě kliknutí. Jde o nástroj, který jistě mnoha lidem ušetří spoustu starostí a času. Na druhou stranu je škoda, že to samé nelze zatím provést u běžného hovoru mezi dvěma lidmi. U těch se přitom přímo nabízí, že by často chtěli přizvat třetího uživatele. Teď je tedy možnost přidat dalšího člověka během spojení v Google Duo dostupná u skupinového hovoru. Snad se dočkáme této varianty i u těch běžných.

Používáte Google Duo? I ve skupinách?

Zdroj: apolice