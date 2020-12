Před malou chvílí postihl Google masivní výpadek, který způsobil nefunkčnost většiny služeb, které mnoho z nás používá takřka na denní bázi. Výpadek se aktuálně týká celého světa a americký gigant se k situaci ještě nestihl nijak vyjádřit.

Google postihl masivní výpadek

Na webu, kde se můžete podívat na stav Google služeb už i samotná společnost hlásí, že jsou všechny jeho služby aktuálně offline. Výpadek začal okolo 12:40 a až doposud služby nefungují. Jmenovitě hovoříme o službách YouTube, Gmail, Google Asistent, Google Dokumenty, Google Disk, Google Classroom, Google Mapy, Google Play, Google Kalendář, Google Stadia, Google Meet či Hangouts. Na Twitteru již nyní začínají být populární hashtagy #YouTubeDOWN či #GmailDOWN, takže je jasné, že se problém týká se celého světa, nikoliv jen pár jedinců. Ani nám v redakci Google služby nefungují.

Kromě toho uživatelé hlásí také problémy s chytrou domácností, která je propojena přes Google Asistenta. Některé produkty jako třeba Google Nest nedokáží ovládat ostatní chytré produkty. V tuto chvíli není jasné, kdy budou služby opět dostupné. Na webu downdetector můžeme vidět, že reportů stále přibývá. Článek budeme postupně aktualizovat.

(Update: Petr Mišák)

Podle mapy výpadku se zdá, že nejvíce utrpěla Evropa, takto masivní a dlouhý výpadek ještě u Google nepamatujeme. Výpadek se dotýká ale i Japonska a USA.

Takto vypadá webová verze Gmailu, kterou každý den používají milióny lidí po celém světě, ke každodenní práci.

Pokud vaše kancelář, firma, domov jede na Google službách, zdá se že dnes budete mít volno, nebo si minimálně zajdete na delší oběd, než do Google opraví. Takto vypadá “Google Workspace Status Dashboard“.

Zdá se že že první vlna Google výpadku je za námi. Evropa se už začíná vzpamatovávat, ale výpadek se přesunul do USA. Proč vypadly i některé služby, neb například i webové stránky, které na první pohled nemají s Google nic společného. Odpověď je jednoduchá, Google se stal základním stavebním kamenem “moderního” internetu a spousta služeb je na něm přímo závislá.

Výpadek Google služeb byl tentokrát opravdu masivní. Podle serveru DownDetector.com se bavíme o síle výpadku skoro 55 000 bodů. Pokud nevíte co to číslo znamená a zdali je to málo nebo moc, stačí se podívat na předešlé výpadky, porovnat je a hned budete mít představu. Letos se zdá, že nejsilnější výpadek Google služeb byl o síle 2 000. Google je internetová velmoc, která nabízí velké množství služeb. Není tedy divu, že občas tu a tam něco nefinguje. Ať už je na vině, nepovedená aktualizace, útok hackerů, nebo lidská chyba.

Obecně většina ale pohlíží na Google služby na jako velmi stabilní, spolehlivé a bezpečné. Je tedy velmi alarmující, nebo minimálně nejvyšší čas k zamyšlení, pokud i takto velký a technologický gigant zažívá výpadky. Rok 2020 je velmi zvláštní a intenzivní. O COVOD problému, který zapříčinil vypadly po celém světě a téměř ve všech segmentech, představovat asi nemusím. Ale už jen málokdo z běžných lidí se zamýšlí na tím “online zdravím”. I my v redakci v tomto roce, ať už je to způsobeno čímkoliv, pociťujeme masivní nárůst online útoků, phishingových pokusů, spamu.

Jak v moderním světě chránit své online zdraví? Nemyslím přímo vaše, i když i vás jako uživatelů se to taky dotýká, ale především všech počítačů, které v každodenním životě používáte. Mnohdy jsou nejzranitelnější právě ty zařízení, které za počítače běžný uživatel ani nepovažuje. Chytré žárovky, termostaty, routry, zkrátka všechny IoT zařízení. A pokud žijete ještě v přesvědčení, že kdo by se chtěl koukat zrovna na vaše nahé fotky, nebo vybrat bankovní účet, kde nic nemáte, jste dost naivní. Mnohdy je váš systém, domov, nebo jakákoliv elektronika napadena a vy nic netušíte. Jak je to možné? Hacker může pouze sbírat údaje, těžit na vašem zařízení kryptoměny (a vy to platíte na účtu za elektriku), nebo se stanete součástí tzv. botnetu.

Jak se chránit své “online zdraví”?

