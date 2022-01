Google Dokumenty zavádí novinku (nejen) pro tajnůstkáře

Jestli občas posíláte kolegům či známým odkaz na textový dokument na Google Disku, možná jste se někdy dostali do situace, kdy jste k dílu potřebovali doplnit nějakou významnou poznámku, kterou není dobré přehlédnout. Teď nemáme na mysli krátký komentář na okraji stránky, ale e-mailem či velkým nadpisem doplněné upozornění, že je text například stále rozpracovaný nebo důvěrný a měl by se sdílet s rozmyslem.

Pokud jste toto někdy museli řešit a ještě někdy budete, máme pro vás dobrou zprávu. Google Dokumenty se naučily používat vodoznak na stránky. To v praxi znamená, že například nápisy VZOR, DŮVĚRNÉ, DRAFT či jiné podklady půjdou vložit v částečně transparentní formě pod samotný obsah dokumentu.

Jak můžete vidět v galerii, nám zatím funguje možnost přidání obrázku, která se dá využít třeba i pro vložení loga firmy, nicméně časem by mělo přibýt i políčko pro zadání textu. Psané i obrázkové upozornění se opakuje na každé stránce. Možnost aplikovat vodoznak do Google Dokumentu vyrazila do světa 24. ledna (vyjma firemních skupin) a bude se zavádět dalších 15 dní. Mrkněte, jestli už se vám neobjevila.

Jaký obsah se vám bude jako vodoznak hodit?

Zdroj: Google