Google Dokumenty získávají funkci, kterou má (nejen) Word přes 20 let

Google Dokumenty patří k jedné z nejoblíbenějších aplikací a to nejen díky tomu, že jsou zcela zdarma. Jsou přehledné, dobře se v nich pracuje ve více lidech a dostačují většině uživatelů. Některé funkce jim sice oproti Wordu chybí, ovšem jsou to věci, které využije menší část uživatelů. Tedy, až na výjimku. Google Dokumenty nyní konečně umožní umístit obrázek před nebo za text. Ano, to dodnes možné nebylo a byla to jedna z nejotravnějších chyb.

Google Dokumenty umožní umístit obrázek před a za text

Takovou funkcí disponuje takový Word již od své verze 97. A to se nemusíme bavit jen o něm, ale o celé řadě dalších Office nástrojů, které jsou zdarma. Pokud se podíváte na fóra, zjistíte že se nemalé množství uživatelů snaží této funkce docílit právě v Google Dokumentech a logicky se jim to nepodařilo. Nyní tak konečně mají funkční řešení.

Aktualizace se (jak už je u Googlu zvykem) zavádí postupně a to na straně serveru. Může tedy nějaký čas trvat než se dostane i k vám. Poté budete mít funkci k dispozici při klepnutí na obrázek, kde se vám tato možnost zobrazí.

Jaká funkce vám u Google Dokumentů chybí?

Zdroj: androidpolice