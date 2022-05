Google Dokumenty dostaly funkci, kterou jsme vyhlíželi roky

Používáte často Google Dokumenty (cloudovou variaci na MS Word) a jste zvyklí do editoru psát nejen holý text, ale provádět s ním i různé formátování? Pak pravděpodobně víte, že na rozdíl právě od Wordu mají (měly) Dokumenty jedno podstatné omezení. A to nemožnost formátování více vybraných textových celků současně. Jak ale Google před několika hodinami oznámil, tato zdržující a otravná překážka konečně zmizí.

Funkce je plošně zaváděna od 25. května a měla by ke všem uživatelům balíku Workspace dorazit do patnácti dní. Až tedy budete příště upravovat nějaký dokument, snad už byste měli mít možnost označit více částí nenavazujícího textu a formátovat jej dle libosti. A ne se s tím takzvaně piplat jeden úsek po druhém. Vůbec netušíme, proč to dříve nešlo, ale jsme rádi, že toto omezení Google konečně zrušil.

Už byla také upravena oficiální nápověda s klávesovými zkratkami, mezi nimiž najdeme tu, která bude k označování různých pasáží textu sloužit. Po označení jedné části se dá ve Windows další vybrat po stisknutí Ctrl + Alt + Shift a kliknutí.

Která další vám na Google Dokumentech vadí?

Zdroj: Google