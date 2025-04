Google se mění! Oblíbený Discover z mobilů přichází i na počítače

Google oznámil, že jeho populární obsahový feed Discover, dosud dostupný primárně na mobilních zařízeních, se rozšíří i na vyhledávání na počítačích. Tato novinka, potvrzená na akci Search Central Live v Madridu, představuje významný krok, který může změnit způsob, jakým uživatelé objevují obsah online. Ačkoliv přesné datum spuštění zatím není známo, příchod Discover na desktopy slibuje personalizovanější a plynulejší procházení webu přímo z hlavní stránky Google.

Co je Google Discover?

Google Discover (česky Google Objevit) je personalizovaný obsahový feed, který vám zobrazuje články, videa a další obsah na základě vašich zájmů a historie vyhledávání a aktivity na webu a v aplikacích.

Na rozdíl od klasického vyhledávání zde nemusíte nic zadávat – Discover vám aktivně navrhuje obsah, o kterém si Google myslí, že by se vám mohl líbit. Doposud byl dostupný hlavně v aplikaci Google, na stránce Nová karta v Chromu a na google.com v mobilech.

Potvrzeno: Discover přichází na desktopy

Plány na rozšíření Discover na prostředí stolních počítačů Google oficiálně potvrdil na své akci Search Central Live v Madridu (duben 2025). Ačkoliv Google již v minulosti testoval různé podoby Discover na desktopu, toto je první oficiální potvrzení záměru. Přesný termín spuštění však Google zatím neoznámil.

Proč je rozšíření na desktopy důležité pro uživatele?

Pro uživatele to znamená nový způsob, jak objevovat zajímavý obsah přímo na hlavní stránce Google na počítači, aniž by museli aktivně vyhledávat. Feed jim nabídne články a témata odpovídající jejich zájmům, což může zpříjemnit a zrychlit procházení webu. Pro Google je to krok ke sjednocení uživatelského zážitku napříč zařízeními, jelikož Discover se na mobilech ukázal jako velmi úspěšný způsob, jak doručit relevantní obsah uživatelům.

Jaký obsah v Discover očekávat?

Aby byl zážitek pro vás co nejlepší, Google se snaží v Discover zobrazovat obsah, který splňuje určitá kritéria. Můžete tak očekávat:

Kvalitní a relevantní články: Obsah by měl odpovídat tomu, co vás zajímá, a být dobře zpracovaný.

Obsah by měl odpovídat tomu, co vás zajímá, a být dobře zpracovaný. Vizuálně přitažlivý obsah: Články často doprovázejí velké a kvalitní obrázky (to se ale Česka s nejvyšší pravděpodobností týkat nebude, stejně jako na mobilech).

Články často doprovázejí (to se ale Česka s nejvyšší pravděpodobností týkat nebude, stejně jako na mobilech). Jasné a pravdivé titulky: Nadpisy by měly jasně říkat, o čem článek je, bez zavádějících praktik (clickbait).

Nadpisy by měly jasně říkat, o čem článek je, bez zavádějících praktik (clickbait). Aktuální a zajímavá témata: Často se objevuje obsah k aktuálním událostem (ale spíše z pohledu životního stylu, osobních příběhů či specifických zájmů) a nadčasová témata, která vás zajímají dlouhodobě.

Často se objevuje obsah k aktuálním událostem (ale spíše z pohledu životního stylu, osobních příběhů či specifických zájmů) a nadčasová témata, která vás zajímají dlouhodobě. Rozmanitost témat: Od koníčků, přes životní styl až po specifické profesní zájmy, pokud Google rozpozná váš zájem.

Co to znamená pro používání Googlu na počítači?

Přidání Discover na domovskou stránku Google na počítačích může změnit způsob, jakým ji používáte. Místo toho, aby sloužila primárně jen jako výchozí bod pro zadání vyhledávacího dotazu, stane se také místem pro pasivní objevování obsahu, podobně jako sociální sítě nebo zpravodajské aplikace. Najdete zde personalizované návrhy, což může vést k objevování nových webů a témat. Znamená to také další krok Googlu k tomu, aby nebyl jen nástrojem pro hledání odpovědí, ale i aktivním doporučovatelem obsahu na základě toho, co o vás ví.

Ačkoliv přesné datum spuštění Google Discover na počítačích zatím neznáme, je zřejmé, že jde o zajímavé rozšíření. Přinese nový způsob, jak objevovat obsah přizpůsobený vašim zájmům přímo na místě, kde mnozí začínají své online hledání.

Využíváte Google Discover na mobilu a uvítali byste ho i na počítači?

Zdroje:

Search Engine Journal, Search Engine Land, SERoundtable, Chrome Unboxed, Android Police, 9to5Google, Android Headlines, LinkedIn (Barry Schwartz), X (Gianluca Fiorelli)