Google.cz končí? Národní domény nahradí už jen globální verze Google.com

Společnost Google 15. dubna oznámila, že začne postupně rušit podporu národních verzí svých domén, tedy takzvaných „ccTLD“ – jako třeba google.cz pro Česko, .fr pro Francii nebo .com.br pro Brazílii. Všechny tyto adresy budou automaticky přesměrovány na jednu univerzální, a tedy google.com. Co to znamená? V praxi možná méně, než by se mohlo zdát. Lokální výsledky zůstávají, jen zmizí národní kód v adresním řádku.

Historicky Google používal národní domény, aby zobrazoval výsledky hledání specifické pro danou zemi. Už od roku 2017 ale vyhledávač doručuje lokální výsledky na základě polohy zařízení, a to bez ohledu na to, jestli používáte .com nebo národní variantu.

Jinými slovy: globální verze domény vám nabídne stejné výsledky vyhledávání jako ta národní, pokud jste fyzicky v Česku.

Proč Google takovou změnu zavádí?

Google říká, že míní tímto krokem zjednodušit uživatelský zážitek. Méně různých verzí domény totiž znamená i jednodušší správu a konzistenci napříč různými regiony.

Změna se bude zavádět postupně v průběhu několika měsíců. Jen pokud používáte specifická nastavení vyhledávání, možná je budete muset zadat znovu – to je pravděpodobně jediný aspekt této změny, které by vás mohl přímo ovlivnit.

Obecně ale není třeba se změny obávat, protože je jednoduše více kosmetická než praktická; když budete googlit z Prahy, dostane se vám přehled dostupných výsledků z Česka. Jen už to nebude vidět v URL adrese vyhledávání.

A co si o tom myslíte vy? Zajímavost, nebo zbytečnost?

Zdroj: Google