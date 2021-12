Google vydal důležitou funkci proti covidu. Pěkně pozdě

Lidstvo bojuje s nemocí Covid-19 bezmála dva roky a zdravotnické dopady i různá opatření ovlivnily za tu dobu životy miliard lidí po celém světě. V boji proti šíření viru a vznikajícímu chaosu se se svými technologiemi, znalostmi a možnostmi pochopitelně rozhodly v průběhu času pomáhat i velké technologické firmy. Výjimkou není ani Google, který nyní oznámil jednu další významnou novinku. Šlo by o opravdový trhák… kdyby se neobjevil s několikaměsíčním zpožděním.

A simple and secure way to store your COVID vaccination card on your phone. A collaboration between @Google and @commons_prjct lets #Android users with access to SMART Health Cards save COVID-19 vaccination records on their home screen: https://t.co/P4gYxU1VDu pic.twitter.com/3McMyYEOtA

