Únik informace: Google pracuje na druhé generaci čipu Tensor

Okolo telefonů Google Pixel 6 se v posledních týdnech mluví opravdu hodně. Není se co divit. Jde totiž o jednu z nejzásadnějších generací telefonů od Googlu a to nejen díky vylepšenému fotoaparátu a novému designu, ale také díky vlastnímu čipu Google Tensor. Na našem webu můžete sledovat nejnovější informace a různé testy ohledně tohoto modelu. Nyní se však začíná hovořit o druhé generaci čipsetu Tensor, takže logicky i další generaci Google Pixel 7.

Google pracuje na druhé generaci čipu Tensor

Google dle posledních zpráv začal pracovat na druhé generaci SoC Tensor, který by měl tikat v řadě Google Pixel 7. Lidé na webu 9to5google přinesli kódové označení tohoto čipsetu – “Cloudripper”. Jen pro zajímavost, první generaci čipu Tensor Google označoval jako “Slider”. Zatím je to ale vše, co o nadcházejícím čipsetu víme. Je to sice opravdu málo, ale přesto na této informaci vidíme něco pozitivního.

Pokud je tato zpráva pravdivá, je vidět že americká firma nebere první generaci Tensoru jako nějaký experiment a chce se tímto směrem vydávat dlouhodobě, což je za nás určitě dobře. Budoucí generace určitě přinese nárůst výkonu, který se bude určitě hodit jelikož v CPU na úplný vrchol zatím nestačí.

Co na Google Tensor zatím říkáte?