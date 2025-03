Neresetujte svůj Chromecast! Zařízení se potýká s problémy

Přestože se zařízení řady Chromecast už nedočkají další výroby, spousta z nás je doma stále má a používá. Novější generace produktu jsou dokonce stále k dostání.

Za posledních 24 hodin ale více a více uživatelům jejich zařízení vytváří vrásky na čele. Oficiální účet Google Nest na Redditu radí jasně: ať se se zařízením děje cokoliv, nevracejte jej do továrního nastavení!

Pokud jste stihli zařízení uvést do továrního nastavení, možná vám už aplikace Chromecastu vyhazuje chybu uvedenou v tomto redditovém vlákně. Co nejdříve by ale Google měl vydat instrukce, jak své zařízení znovu zprovoznit.

Jak uživatele zradila oficiální příručka Chromecastu

Důvod, proč se spousta uživatelů jala svá zařízení resetovat, je, že se takový postup doporučuje v oficiální příručce k odstranění chyb. Nyní je každopádně jeden z mála správných časů, kdy příručku prostě nebrat v potaz a počkat na další oficiální vyjádření od Google Nest.

Google si je naštěstí vědom chyby v konektivitě, která spoustu uživatelů přiměla zařízení resetovat. Uvádí, že se problém týká audio zařízení a zařízení druhé generace. Zároveň pracuje na opravách, které by se snad brzy měly plošně zavést mezi uživatele.

Také vás tento problém potkal?

Zdroj: Reddit