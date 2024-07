Prohlížeč Google Chrome mezi uživateli stále patří k těm nejoblíbenějším. Faktem ale je, že v posledních letech se potýká s klesajícím výkonem a tím i výrazně pomalejším načítáním oproti konkurenčním prohlížečům. Lehkého zlepšení se dočkáte, pokud si zapnete předběžné načítání stránek, respektive rozšířené předběžné načítání (tuto možnost najdete v Nastavení a následně v menu Výkon).

Google se ale na problém nedávno cíleně zaměřil a kromě předběžného načítání nabízí také možnost uspávání nepoužívaných karet. Za tím účelem Google vymyslel spořič paměti (Memory Saver), který je ovšem dostupný pouze na počítačích. Díky němu přestanou být některé karty aktivní a výkon prohlížeče se soustředí jen na ty aktuálně používané, které mají rázem k dispozici více výpočetních zdrojů. Což je sice další zlepšení, nicméně i když máte funkci spořiče paměti aktivovanou, tak toto „uspání“ nějakou dobu trvá a po určitý čas je tedy výkon prohlížeče nízký.

I proto teď Google plánuje přijít s další novinkou – vyskakovacím tlačítkem pro okamžitou opravu výkonu. Ve chvíli, kdy už to bude vážně krize, se vám na ploše objeví toto nové tlačítko se seznamem problémových karet a se dvěma možnostmi: Opravit nyní nebo Zrušit. Takže bude stačit jedno kliknutí, aby došlo k deaktivaci „rozbitých“ karet a okamžitému zvýšení výkonu. A zároveň uvidíte, kolik paměti jste tím ušetřili.

The toggle that will allow you to enable/disable suggestions to improve performance issues detected in Chrome is now available in Canary:https://t.co/Jfe0QPsV2e pic.twitter.com/iHjqULO9C2

— Leopeva64 (@Leopeva64) July 2, 2024