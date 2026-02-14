TOPlist

Spustíte počítač a vyskočí na vás Chrome. Google chystá novou funkci pro uživatele Windows

  • Google testuje v Chrome možnost automatického spuštění prohlížeče při startu Windows
  • Na rozdíl od běžných startup aplikací se Chrome otevře v popředí jako aktivní okno
  • Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a aktuálně dostupná pouze v Canary verzi

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.2.2026 22:00
google chrome na obrazovce monitoru v pokoji s rgb svetly ai obrazek

Pokud patříte mezi uživatele, kteří po zapnutí počítače jako první věc otevírají webový prohlížeč, možná oceníte připravovanou funkci Chromu. V testovací verzi Chrome Canary se objevila možnost automatického spuštění prohlížeče při startu Windows. Na novinku upozornil uznávaný insider Leopeva64 a později server Chrome Story.

Chrome na vás vyskočí rovnou po startu

Chrome sice už delší dobu podporuje zařazení do seznamu startup aplikací ve Windows, ale v takovém případě běží pouze na pozadí. Nová funkce funguje jinak – prohlížeč se po přihlášení do systému otevře v popředí jako aktivní okno, takže můžete okamžitě začít procházet web.

Po aktivaci funkce se zobrazí hláška „Začněte okamžitě procházet internet: Chrome se nyní spustí při startu systému Windows.“ s tlačítkem pro povolení. Podle testera Leopeva64 bude Chrome občas zobrazovat také informační lištu s nabídkou zapnutí této funkce. Pokud ji zavřete křížkem, už by se neměla znovu objevit.

Vypnuto ve výchozím nastavení

Google naštěstí funkci ponechává ve výchozím nastavení vypnutou, takže se nemusíte obávat, že vám Chrome začne samovolně vyskakovat po každém spuštění počítače.

Funkci lze kombinovat s dalšími možnostmi startupu – můžete si nastavit, zda se má otevřít nová karta, pokračovat tam, kde jste skončili, nebo načíst konkrétní webové stránky.

Kdy se novinka dostane do stabilní verze Chrome, zatím není jasné. Obvykle to trvá několik týdnů až měsíců od prvního výskytu v Canary buildu.

Uvítali byste automatické spuštění Chrome při startu počítače?

Zdroje: Chrome Story, Leopeva64/X, 9to5Google, Windows Central

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
