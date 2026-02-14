Spustíte počítač a vyskočí na vás Chrome. Google chystá novou funkci pro uživatele Windows Hlavní stránka Zprávičky Google testuje v Chrome možnost automatického spuštění prohlížeče při startu Windows Na rozdíl od běžných startup aplikací se Chrome otevře v popředí jako aktivní okno Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a aktuálně dostupná pouze v Canary verzi Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud patříte mezi uživatele, kteří po zapnutí počítače jako první věc otevírají webový prohlížeč, možná oceníte připravovanou funkci Chromu. V testovací verzi Chrome Canary se objevila možnost automatického spuštění prohlížeče při startu Windows. Na novinku upozornil uznávaný insider Leopeva64 a později server Chrome Story. Chrome na vás vyskočí rovnou po startu Chrome sice už delší dobu podporuje zařazení do seznamu startup aplikací ve Windows, ale v takovém případě běží pouze na pozadí. Nová funkce funguje jinak – prohlížeč se po přihlášení do systému otevře v popředí jako aktivní okno, takže můžete okamžitě začít procházet web. Chrome will sporadically display an infobar when opening the browser to inform users of the new option to launch it when Windows starts. Clicking "Allow" enables the new option. AFAIK, the infobar will not reappear if it is dismissed via the "X" button:https://t.co/2map4t7lt7 pic.twitter.com/dMkVcPc978— Leopeva64 (@Leopeva64) February 7, 2026 Po aktivaci funkce se zobrazí hláška „Začněte okamžitě procházet internet: Chrome se nyní spustí při startu systému Windows.“ s tlačítkem pro povolení. Podle testera Leopeva64 bude Chrome občas zobrazovat také informační lištu s nabídkou zapnutí této funkce. Pokud ji zavřete křížkem, už by se neměla znovu objevit. Vypnuto ve výchozím nastavení Google naštěstí funkci ponechává ve výchozím nastavení vypnutou, takže se nemusíte obávat, že vám Chrome začne samovolně vyskakovat po každém spuštění počítače. Funkci lze kombinovat s dalšími možnostmi startupu – můžete si nastavit, zda se má otevřít nová karta, pokračovat tam, kde jste skončili, nebo načíst konkrétní webové stránky. Kdy se novinka dostane do stabilní verze Chrome, zatím není jasné. Obvykle to trvá několik týdnů až měsíců od prvního výskytu v Canary buildu. Uvítali byste automatické spuštění Chrome při startu počítače? Zdroje: Chrome Story, Leopeva64/X, 9to5Google, Windows Central O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chrome Google Prohlížeč Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024