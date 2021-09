Google Chrome chystá funkce, které budou Češi zbožňovat

Slevy, akční ceny, kupóny… přiznejme si, že tato slova na Čechy působí jako spadlé lízátko na mravence. Není divu, že se porovnávání a vyhledávání co nejnižších cen u nás věnuje velká spousta webů, aplikací i pluginů pro prohlížeče. A mají velký úspěch. Zdejším vývojářům ale možná brzy zatopí přímo Google, který do Chrome chystá například funkci právě pro slevové kupóny. V jádru Chromium, které mimo jiné používá třeba i Microsoft Edge nebo Opera, už se začínají objevovat první náznaky.

Novinka by měla fungovat tak, že prohlížeč sám “vyčenichá” slevové kupóny ke zboží, které máte na konkrétním webu uložené v košíku. Hledání slevy by tedy mohlo být o dost přímočařejší, i když samozřejmě není jisté, jestli a v jak použitelné podobě se funkce dostane i do ČR.

Hledání a zobrazování kupónů je jedna z částí většího balíku funkcí, které Google pro Chrome v oblasti online nákupů chystá. V plánu je například i samostatná karta s přehledem obsahu v košících na více webech nebo notifikace s upozorněním na novou cenu sledovaných produktů.

