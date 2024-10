Android verze Google Chrome bude podporovat rozšíření! Má to ale háček…

Google testuje novou verzi Chromu pro Android s podporou rozšíření

Nová verze je primárně určena pro Chromebooky

Oficiální podpora rozšíření pro mobily zatím není v plánu

Chrome pro Android je bezpochyby nejpoužívanějším mobilním prohlížečem. Je předinstalovaný na většině androidích zařízení, je rychlý, snadno se používá a nabízí spoustu funkcí. Jedna velká věc mu ale vždycky chyběla – podpora rozšíření. To se nyní může změnit. V kuloárech se šušká o nové verzi prohlížeče, která by měla podporu rozšíření přinést. Zatím to ale vypadá, že se dočkají především uživatelé Chromebooků.

Google aktuálně pracuje na nové verzi Chromu pro Android, která nese interní označení “Desktop Android”. Jak název napovídá, jde o desktopovou verzi prohlížeče určenou primárně pro Chromebooky. Ty totiž v rámci sjednocování ekosystému postupně přecházejí na používání částí androidího technologického základu.

Co je ale zajímavé, nová verze Chromu by měla podporovat rozšíření. To potvrdil jeden z inženýrů Googlu pracující na projektu Chromium. Zároveň ale dodal, že “jakákoli práce související s mobilními platformami je explicitně mimo rozsah” tohoto projektu.

I když to na první pohled vypadá, že se běžní uživatelé Androidu rozšíření jen tak nedočkají, situace nemusí být tak beznadějná. Verze Chromu určená pro Chromebooky bude totiž kompatibilní i s jinými Android zařízeními. Teoreticky by ji tedy šlo nainstalovat (pravděpodobně jen formou sideloadingu) i na váš smartphone.

Navíc, fakt že Google konečně pracuje na technickém základu pro podporu rozšíření v Chromu pro Android, je sám o sobě velmi pozitivní. I když zatím není v plánu tuto funkci přinést na mobilní zařízení, situace se může v budoucnu změnit. Třeba se jednou konečně dočkáme i oficiálně.

Ocenili byste rozšíření v mobilní verzi Chromu?

Zdroj: AndroidAuthority