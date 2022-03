Google vydal na svém YouTube novou sérii reklam, které lákají uživatele používající iOS k tomu, aby začali používat Google Chrome. Poukazují také na to, že v případech kdy používají Chrome na svém počítači nedává smysl používání jiného prohlížeče v telefonu. Nutno uznat, že některé z nich jsou poměrně trefné.

Kampaň There’s no place like Chrome se skládá ze čtyř videí, které ukazují hned několik výhod. První z nich upozorňuje na to, že když nebudete mít ve svém prohlížeči uloženou platební kartu, možná si nestihnete koupit lístky na vaší oblíbenou kapelu. Další pak láká na synchronizaci hesel či ochranu před škodlivým softwarem.

Autofill | There’s no place like Chrome

V poslední z nich Google ukazuje funkci, která umožňuje mít synchronizovaná zařízení a umožňuje vám navštěvovat karty, které máte otevřené třeba na počítači i na vašem telefonu. V každé z nich si tedy americká společnost tak trochu utahuje z konkurenčního Safari, na které ale nedá spousta jablíčkářů dopustit.

Synced Devices | There’s no place like Chrome

Jaký prohlížeč používáte vy?

