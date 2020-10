Android verze Google Chrome nyní upozorní na prolomené heslo

Google neustále pracuje na svém webovém prohlížeči a to nejen na poli nových funkcí, ale také zabezpečení. Nyní vás totiž Google Chrome na Android upozorní na prolomené heslo. Pokud se to týče hesel, které máte zapamatované v Google účtu či jen prohlížeči, přijde vám upozornění a návrh na řešení celé situace.

Google Chrome nyní upozorní na prolomené heslo

Poté, co budete upozornění vás Google Chrome přesune do formuláře dané stránky, kde si budete moci heslo okamžitě změnit. A jak na to vůbec americký gigant přijde? Chrome odešle šifrovanou kopii těchto hesel přímo do Googlu, která společnosti neumožní zjistit uživatelské jméno, ani heslo a na základě toho vyhodnotí, zda je vaše heslo prolomeno. V další verzi má přijít také možnost tyto hesla manuálně kontrolovat, což je určitě užitečná funkce. Google tyto funkce podrobně rozepisuje na svém blogu.

Na Android brzy přijde také funkce Enhanced Safe Browsing, která vás chrání před malwarem, phishingem a dalšími nebezpečnými weby. Nevýhodou může být fakt, že s Googlem sdílíte další osobní informace.

Jaký prohlížeč používáte vy?