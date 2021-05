Google chystá do PC verze Chrome zajímavou novinku. O co jde?

Google Chrome podporuje sdílení jednotlivých karet mezi zařízeními již delší dobu. Odesílání různých odkazů z počítače do telefonu zpravidla trvá několik sekund (pokud jste přihlášení pod stejným Google účtem) a užitečné jsou nepochybně také QR kódy. Google však chystá do prohlížeče Chrome nové menu, kde bude vše přehlednější.

Google Chrome dostane nové menu

Google testuje nové menu, které bude sloužit jako takové centrum sdílení a umožní vám pomocí jednoho kliknutí vidět, kam si můžete článek, dokument či cokoliv jiného přesunout. Vše tak uvidíte přehledně na jednom místě namísto toho, abyste museli pro načítání těchto nástrojů klikat do Omniboxu. Vedle hvězdičky se záložkami tak nově uvidíte tlačítko pro sdílení.

Funkce je prozatím k dispozici pouze v Chrome Canary a skrývá se pod funkcí “Desktop Sharing Hub in Omnibox”. Zatím není jasné, kdy se americký gigant rozhodne funkci přidat do plné verze, ovšem vypadá to že je vše připraveno.

Jak často sdílíte obsah mezi PC a mobilem?

Zdroj: AndroidPolice