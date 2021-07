Asi každému z nás se někdy stalo, že jsme si omylem zavřeli kartu či celé okno v prohlížeči Chrome aniž bychom chtěli. Potom musíme čekat než se webové stránky znovu načtou. Uživatelé, kterým se tato situace stává často jistě potěší chystaná aktualizaci Google Chrome.

Zavřeli jste si omylem kartu v Chrome na PC? Budete mít šanci na nápravu

Redaktoři ze serveru AndroidPolice objevili na webu Chromium Gerrit tři nové revize, které umožňují okamžité znovunačtení zavřených karet v Chrome. Tato funkce se však ještě nedostala ani do Chrome Canary, takže ji Google zatím testuje interně. Kód odhaluje, že budou stránky i po zavření načtené v prohlížeči a to po dobu 15ti sekund. V případě že si tedy do této doby uvědomíte, že jste zavřeli něco co jste nechtěli, Google Chrome vám stránky načte a nebude znovu otevírat weby.

Je otázkou, zda bude tato funkce překážkou u počítačů se slabším hardwarem. Vzhledem k tomu, že budou ale stránky načtené pouze po dobu 15ti sekund by to neměl být žádný vážný problém.

Oceníte tuto funkci?