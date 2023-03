Google Chrome má jeden zajímavý limit. Překonáte ho někdy?

I když se o spoustě věcí běžně říká, že jsou jejich možnosti, kapacity či počty použití prakticky neomezené, často nějaký limit přeci jen existuje. A dozvíme se o něm až ve chvíli, kdy ho někdo dosáhne a dá o tom vědět ostatním. Jak se nedávno ukázalo, platí to také o prohlížeči Google Chrome a jeho práci se záložkami. Konkrétně jde o limit, který určuje, jak objemná může být jejich synchronizace mezi zařízeními. Uživatel se může dostat do situace, kdy už se záložky například z telefonu do počítače nepřenesou.

Zmíněný limit je opravdu velmi vysoký a není divu, že na něj narazili dlouholetí “hardcore” uživatelé Chrome, kteří si ukládají téměř vše, na co narazí. Automaticky či manuálně. Jak se v diskuzi s oficiální podporou zjistilo, zmíněné stropy činí 100 tisíc záložek v desktopové verzi Google Chrome a 20 tisíc záložek v mobilní aplikaci. Jakmile uživatelé těchto limitů dosáhnout (a ano, skutečně takoví jsou), nadále jim synchronizace nefunguje a v jiných zařízeních uložené stránky nenajdou.

Argument, proč je prohlížeč v tomto směru omezený, je logický. Velké množství záložek má negativní vliv na rychlost načítání, takže se Google rozhodl stanovit určité hranice. Jelikož se ale ukazuje, že to některým lidem nevyhovuje, mohl by se časem objevit například nějaký “přepínač”, který upřednostní plnohodnotnou zálohu před rychlostí načítání Chrome.

Pokud jste zvědaví, kolik záložek právě máte v Chrome vy, můžete tak zjistit na adrese chrome://sync-internals v tabulce vpravo nahoře. Zde by se případně objevila i chybová hláška, že se dále nedá provádět synchronizace. Jiným způsobem o tom, bohužel, prohlížeč neinformuje.

Tak kolik máte aktuálně záložek v Chrome?

Zdroj: apolice