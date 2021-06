Google Chrome nedávno získal užitečnou funkci týkající se textu. Je totiž možné odkazovat pouze na určitou část textu webové stránky, takže pokud ji někomu pošlete a chcete, aby si přečetl třeba jen kus odstavce, máte tu možnost. Americký gigant chce však funkci posunout ještě o kousek dál.

Google Chrome získá skvělou funkci týkající se textu

Beta verze Chrome Canary přináší novou funkci “Stylize highlight”, která vám umožní libovolný textu z článku proměnit v úhledný obrázek. Funkce prozatím funguje pouze v Canary 93 a lze ji spustit přes příkaz chrome://flags/#webnotes-stylize. Následně můžete vybrat jakýkoliv text a klepnout na tlačítko sdílení. V levém horním rohu by se vám měla objevit tato funkce. Následně si stačí vybrat z několika předefinovaných šablon a uložit/sdílet.

po klepnutí se spustí animace

To se může hodit v případech, kdy chcete sdílet část textu třeba na Instagram či Facebook. Vynikne totiž pouze to nejdůležitější. Uvidíme, kdy nám Google tuto novinku naservíruje v ostré verzi Chrome a jsme velice zvědaví na to, jak na ní uživatelé zareagují.

Oceníte také tuto funkci?

Zdroj: androidpolice