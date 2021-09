Mobilní Chrome zavede funkci, kterou jsme mnozí potřebovali

Otázka na úvod: Co uděláte, když na telefonu otevřete webovou stránku a zjistíte, že na vašem displeji neobsahuje nějaký významný prvek, nefunguje na něm nějaká důležitá funkce nebo je kompletně celá rozsypaná? Jestli jste teď v duchu odpověděli “spustím si ji v režimu Stránky pro počítač” a současně patříte mezi uživatele mobilního prohlížeče Chrome, máme pro vás velmi dobrou zprávu. Google pracuje na zavedení možnosti, aby bylo zobrazení stránek v desktopové verzi řízeno podle vlastního předchozího nastavení.

V tuto chvíli je dostupný pouze obyčejný přepínač, po kterém můžete sáhnout poté, co se stránka načte a vám takto načtená nevyhovuje. Do budoucna, a to se bavíme o některé z nejbližších verzí prohlížeče, by mělo jít načítání jednou nastavit a uložit. Takže když se na web později vrátíte, Chrome bude vědět, které zobrazení vám vyhovuje.

V tuto chvíli je novinka součástí testovacího Chrome Canary (položka ve #flags s názvem Global setting to request desktop site on Android) a zatím umí pevné nastavení zobrazení aplikovat jen na všechny, nebo naopak žádné weby, ale Google už prý pracuje na individuálních volbách. Nutno podotknout, že stejnou funkci už nějakou dobu chystá i Edge, běžící také na jádru Chromium.

Zdroj: mspoweruser