Na toto jste asi také čekali. Chrome pro Android si lépe poradí s formuláři

Jedna z nejlepších funkcí moderních webových prohlížečů je rozhodně autofill aneb automatické vyplňování. Díky němu je možné u políček s adresou, jménem nebo třeba telefonním číslem rychle vybrat hodnotu, kterou jsme už zadávali někde jinde a do prohlížeče jsme ji uložili. Perfektním způsobem to šetří čas a v případě ovládání přes mobil také nervy. Jenže to má doteď jeden háček. Výběrem jedné hodnoty se většinou vyplní celý formulář (ke jménu třeba i adresa a telefon), což je občas nepříjemně kontraproduktivní. Uživatelské rozhraní, které řídí automatické vyplňování v prohlížeči Google Chrome pro Android, má být ale brzy úplně nové. Bude řešit mimo jiné i tuto nedokonalost.

Novinka se projeví jak vizuálně, tak i obsahově. Nabízená data pro předvyplnění se již nebudou zobrazovat na kartách hned nad rozkliknutým políčkem, ale v pruhu nad klávesnicí. V případě pokročilejšího vyplňování vyskočí nabídka přes celou klávesnici. A právě tato nabídka má v Google Chrome pro Android brzy nabídnout nové a chytřejší automatické vyplňování, ve kterém bude možné vybrat, která pole se vyplní.

Pokud tedy budeme chtít zadat jedním kliknutím jméno a telefonní číslo, zatímco adresa nebude ta standardně uložená, půjde to velmi lehce. Bez dodatečného umazávání některých dat. Novinka by se měla v ostré verzi mobilního Chrome objevit někdy v srpnu. Zatím je k otestování ve verzi Dev pod vlajkami #autofill-keyboard-accessory-view a #enable-autofill-manual-fallback.

Zdroj: XDA