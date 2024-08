Google chystá novou funkci pro Chrome v Androidu. Určitě vás potěší

Google podle všeho pracuje na funkci „chyť a přetáhni“ (drag-and-drop)

Měla by přibýt do prohlížeče Chrome na Androidu

Může vám hodně zjednodušit život

Při práci na počítači už si ani neumíme představit, že bychom dokázali fungovat bez funkce uchopování a přetahování ikon nebo různých objektů. Ať už máte klasickou myš nebo touchpad, popřípadě dotykovou obrazovku, tak funkce drag-and-drop patří k tomu nejzákladnějšímu, co využíváme a doslova potřebujeme. A brzy by se mohla objevit i v Chromu na operačním systému Android.

Podle zjištění webu MSPoweruser by se nejprve měla objevit v Chromu pro Android (verze 129) určeném pro vývojáře. Není ale jasné, kdy k tomu dojde. Její princip bude nicméně stejný jako na počítači, tedy chytit a přesouvat jednotlivé objekty v rámci prohlížeče. Ale mělo by být možné i přesunout je z prohlížeče přímo do vybraných aplikací.

Ve výsledku by tak mělo dojít ke zjednodušení a zrychlení práce a také ke zpříjemnění uživatelského zážitku. Kromě toho navíc Google pracuje i na změně v rámci posledních vyhledání v prohlížeči Chrome. A nedávno se ukázalo, že se snaží vyřešit i dlouhodobé problémy s nízkým výkonem. Takže v oblíbeném prohlížeči se nejspíš brzy mnohé změní k lepšímu.

Zdroje: phonearena.com, mspoweruser.com