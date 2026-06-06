Google experimentoval s dratickou změnou vyhledávání přes Chrome. Vsadil by rovnou na souhrny od AI Hlavní stránka Zprávičky V Chrome Canary se objevil experimentální přepínač, který přesměroval dotazy z adresního řádku rovnou do Režimu AI. Funkce nahrazovala klasické výsledky Vyhledávání Google konverzací s umělou inteligencí na Windows, macOS, Linuxu i ChromeOS. Krátce po odhalení viceprezident Googlu prohlásil, že šlo o omyl a Režim AI se výchozím nestane. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Google už nějakou dobu protlačuje umělou inteligenci do svého vyhledávače a krok po kroku z ní dělá hlavní způsob, jak lidé hledají na webu. Jeden z testů v experimentální verzi prohlížeče Chrome ale naznačil, kam až by to mohlo dojít. Dotaz napsaný do adresního řádku by místo klasických výsledků otevřel rovnou Režim AI. Sotva se ale o funkci začalo psát, Google zařadil zpátečku. Vyhledávání mělo zmizet ve prospěch Režimu AI Google: byl to omyl Vyhledávání mělo zmizet ve prospěch Režimu AI Funkci jako první popsal web Windows Report. V experimentální větvi Chrome Canary se objevil skrytý přepínač s názvem „Fulfill Searchbox Queries in AI Mode“. Jeho úkolem bylo přesměrovat dotazy z adresního řádku i z vyhledávacího pole na nové kartě rovnou do Režimu AI. Místo seznamu odkazů by se tak uživateli otevřela konverzace s umělou inteligencí. Zatímco v běžném Chromu musíte Režim AI vyvolat tlačítkem, se zapnutým přepínačem by se spouštěl automaticky u každého dotazu. Funkce měla fungovat na Windows, macOS, Linuxu i ChromeOS, na mobilní verzi prohlížeče však nikoli. Redaktor Windows Reportu navíc upozornil, že implementace působila hotově, ne jako narychlo splácaný prototyp. Server Android Police naopak hlásí, že jim přepínač ani po zapnutí fungovat nezačal, takže test zjevně neběžel u všech stejně. Google: byl to omyl Krátce po vlně zpráv se ozval sám Google. Rajan Patel, viceprezident pro vývoj Vyhledávače, na síti X napsal, že šlo o chybu a firma neplánuje udělat z Režimu AI výchozí způsob vyhledávání v Chromu. Tomu odpovídá i poznámka přímo v kódu, podle níž jde pouze o experiment bez aktuálních plánů na nasazení. Hey Glenn– this was an error. We're not planning to make AI Mode the default for Chrome searches.— Rajan Patel (@rajanpatel) June 5, 2026 Trocha skepse je ale na místě. Úplně stejnou formulací o „pouhém experimentu“ Google doprovázel i funkce AI Overviews a samotný Režim AI, než se z obou staly výchozí věci pro stovky milionů lidí. Směr je navíc jasný: na květnové konferenci I/O 2026 Google ohlásil největší přestavbu vyhledávacího pole za 25 let a Režim AI už podle firmy překonal miliardu uživatelů měsíčně. Pro běžného uživatele by ostré nasazení znamenalo pořádný zásah do zvyků. Klasické modré odkazy z Vyhledávání Google zatím zůstávají na svém místě a po tomto prohlášení nikam nemizí. Že se ale Google tímhle směrem dívá, je čím dál zřejmější, takže přepínač stojí za sledováním i přes oficiální dementi. Vyzkoušet si ho můžete v Chrome Canary přes stránku chrome://flags. Vyhledávali byste přes Režim AI, nebo chcete klasické modré odkazy? Zdroje: Windows Report, Android Police, Rajan Patel/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024