Google Chrome 90 Beta je venku. Co nového nabízí?

Google vydal plnou verzi prohlížeče Chrome 89 a nyní přichází beta verze Chrome 90. Aktualizovaná verze je již k dispozici v Google Play, ovšem lze ji stáhnout i jako APK soubor, pokud obchod ve svém telefonu nemáte.

Google Chrome 90 Beta

Podle posledních informací neobsahuje tato verze funkce, které by uživatel ocenil na první pohled. Prohlížeč se zaměřuje na to, aby dokázal lépe pracovat s rozšířenou a virtuální realitou. Dále se zde nachází nová technologie MediaStream, která dokáže vývojářům usnadnit práci s přehrávačem a uživatelé tak budou mít na jednom místě titulky a různé audio či video efekty. Obě dvě funkce se však teprve testují a dostupné prý budou až ve stabilní verzi Chrome 92.

Delší dobu víme, že Google také pracuje na nových ikonkách, ovšem zatím nevíme jak budou vypadat. Nový Chrome 90 navíc do desktopové verze přidává kodek AV1, který je navíc optimalizovaný pro videokonference. Jakmile tak začnou služby tento kodek používat, budou videohovory kvalitnější a to i při horším internetovém připojení. Kodek by měl fungovat už při rychlosti 30kb/s.

Používáte beta verzi prohlížeče Chrome?