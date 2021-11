Používáte starý Chrome na PC? Google vás brzy zařízne

V případě že používáte starší verzi prohlížeče Google Chrome na počítači, měli byste být na pozoru. Konkrétně jde o verzi 48. Google totiž přestává podporovat její synchronizaci, což znamená že nic z toho, co v prohlížeči děláte nebude ukládáno/synchronizováno do vašich dalších zařízení a naopak vše co uděláte na jiných zařízeních se vám nepromítne do počítače.

Google Chrome 48 přestává být podporován

Tento verdikt začne platit ve chvíli, kdy se dočkáme stabilní verze Chrome 96. Naštěstí ale není příliš mnoho důvodů k tomu, abyste svůj prohlížeč neaktualizovali. Většina funkcí totiž funguje podobně a změny nejsou nijak drastické. Krok navíc není nijak překvapivý, Chrome 48 vyšel už v roce 2016, tedy před pěti lety. Pokud náhodou používáte starý operační systém jako například Windows XP, i na něj lze dostat verzi Chrome 49, takže už jste bez výmluv. Nehledě na to, že staré verze prohlížeče mohou představovat potenciální bezpečnostní riziko.

Jakou verzi Chrome používáte?

Zdroj: androidpolice