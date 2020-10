Fitbit by opravdu mohl brzy patřit Googlu. EU asi rozhodne do konce roku

Už jste slyšeli o tom, že Google kupuje společnost Fitbit, která je populární hlavně díky sportovním náramkům? A slyšeli jste také o tom, že tuto akvizici zastavila Evropská unie? Panují totiž obavy z toho, že Google nemá úplně čisté úmysly s daty, kterými momentálně Fitbit disponuje. Obchod v hodnotě téměř 50 miliard korun se tedy nedlouho po oznámení těchto plánů výrazně zasekl. Jak se ovšem zdá, led se hýbou. Google údajně začal plnit množství požadavků ze strany EU a Fitbit by nakonec mohl koupit. A zelenou by mohl dostat ještě letos.

Prvotní námitky směřovaly k tomu, že by Google mohl data uživatelů (mimochodem i ta zdravotní) nejen neeticky shromažďovat, ale následně také využít k lepšímu cílení a prodeji reklam. Jak ale zástupci firmy agentuře Reuters nedávno potvrdili, vstup na tento trh je pro Google opravdu významný. Proto se nyní snaží vyhovět všem bezpodmínečným požadavkům EU. Podle aktuálních zpráv by měla unie rozhodnout nejpozději 23. prosince. Možná i dříve, pokud si americký gigant s plněním požadavků pospíší. Google by tak mohl koupit společnost Fitbit po více než roce po podepsání původní dohody.

Používáte produkty Fitbit? Máte strach o svá data?

Zdroj: acommunity