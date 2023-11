Bard spatřil světlo světa teprve nedávno a tak se dalo očekávat, že Google bude svého svěřence postupně zdokonalovat. Přichází s vylepšením integrace porozumění videím na Youtube, které má pomoci uživatelům sumarizovat obsah videí a poskytovat kompletní analýzu z vizuálních informací pomocí konverzace. To ale není poslední aplikace, kterou plánuje přidat do svého AI modelu. Postupně bude integrovat služby jako Mapy, letenky, hotely a také aplikace nebo služby třetích stran.

Google Bard can Watch and Explain YouTube Videos to Answer Your Questions 🔥🚀

Stejně jako můžete do ChatGPT vložit dokument a zanalyzovat informace, Bard nyní zvládne udělat stručnou sumarizaci a detailně vám popsat jeho obsah, navíc si s ním můžete povídat a pokládat otázky k videu. Například vybere klíčové body nebo ingredience u receptů – aniž byste museli cokoliv znovu přehrávat. Nástroj vám poví, například kolik bylo v receptu použito vajec. Tato funkce by mohla být velkou konkurenční výhodou nad OpenAI, protože jejich model zatím takovou vlastnost nemá a mohlo by to spousty uživatelů donutit využívat služby společnosti Google.

Google Bard now lets you chat with YouTube videos using AI.

Before it could find relevant videos but now it understands them.

You can give it a YouTube link and get started.

I'll show you how ↓ pic.twitter.com/hTndkS4WBg

— Paul Couvert (@itsPaulAi) November 22, 2023