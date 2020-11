Chytré reproduktory už má dnes doma mnoho z nás. Některé zásadní funkce jim ale stále chybí. Google Asistent se teď naučil velmi užitečnou dovednost. Dokáže za vás pracovat i když nejste doma. Jak to funguje?

Ovládat světla a další chytrou domácí elektroniku je často ta nejpohodlnější cesta. Nemusíte brát do ruky mobil ani žádný ovladač, ale jednoduše řeknete svoje přání do prostoru. Chytré reproduktory Google Nest Home do teď zvládaly vaše přání plnit bezvadně, ale jen v tu aktuální chvíli, kdy je vyslovíte. Jak užitečné by bylo říct „spusť vysavač za 15 minut“ když se chystáte odejít z domu nebo „vypni světla za 30 minut“ když se právě chystáte spát? Právě tento typ plánování odložených akcí se teď Google Asistent naučí.

Bude také možné naplánovat akci na určitou konkrétní hodinu jako „vypni světla v 20:00“. Google Asistent zvládne plánování akcí i na další den nebo dokonce příští týden. Tato nesmírně užitečná funkce by měla dorazit do našich chytrých reproduktorů již brzy. Google Asistent zatím stále nefunguje v českém jazyce, takže k naplánování všech akcí musíte mluvit alespoň základní angličtinou.

Zdroj: 9to5google