Google Asistent testuje novou šikovnou funkci. Sklízí chválu

Chytrý digitální pomocník Google Asistent, který byl původně vyvinut jen za účelem “obyčejného” plnění zvukových instrukcí, podle všeho brzy dostane další zásadní funkci. Takovou, která jej povýší na mnohem vyšší úroveň. Redakci serveru 9to5Google se podařilo při rozboru jedné z aktuálních verzí nástroje Google Asistent najít položku s názvem Memory neboli Paměť. Co přesně má umět a proč je tak zásadní?

Jak samotný název napovídá, přínos nové funkce bude v tom, že si dokáže zapamatovat důležité informace dle instrukcí uživatele. Možnosti jsou přitom velmi široké. Kromě vlastních poznámek či nápadů může jít o obrázky, videa, články, knihy, kontakty, události nebo třeba produkty. V podstatě cokoli, co bude předmětem komunikace s tímto chytrým pomocníkem. Ten přitom zvládne obsah při ukládání i třídit a strukturovaně bude uložený pod novým tlačítkem na hlavní obrazovce.

Na základě druhu obsahu v sekci Paměť (český název zatím oficiálně neznáme) bude Google Asistent nabízet další související akce. U uložené jízdenky případný čas zpoždění spoje, u kontaktů možnost otevření chatovacího nástroje a třeba u objednávek třeba sledování zásilky.

It's Pinterest, Google Keep, and more all wrapped up in the Google Assistant.

Genuinely one of the coolest features I've seen from Google in a long time. I can't wait to try this! https://t.co/8C3vZfuWIT

— Kyle Bradshaw (@SkylledDev) March 24, 2021