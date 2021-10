5 šikovných tipů pro Google aplikaci Zprávy. Znáte všechny?

Důležitá otázka na úvod: Rozhodli jste se otevřít tento článek, protože očekáváte rady pro aplikaci Zprávy Google, nebo Google aplikaci Zprávy? Jestli je vám teď jasné, na co narážíme, můžete hned pokračovat na tipy. Pro ty ostatní připomeneme, že tyto dva pojmy neznamenají to samé. V označeních se ukrývá chyták, který je způsobený nešťastným překladem z angličtiny do češtiny. Zatímco “Zprávy Google” jsou nástroj pro zobrazování zpravodajských článků, Google aplikace s běžným názvem “Zprávy” slouží k posílání SMS, MMS nebo také k chatování. Už je to jasné? Tak pojďme na ty rady…

5 tipů pro Google aplikaci Zprávy

1) Ukládejte si příjemce / odesílatele rovnou do kontaktů

Pokud vedete ve Zprávách komunikaci s někým, koho momentálně nemáte ve svém běžném telefonním kontakt listu, můžete tam dotyčného(ou) uložit velmi rychle na tři dotyky s displejem. Stačí v přehledu konverzací dlouze podržet prst na vybraném řádku, v nově nabídnutém menu klepnout na tři tečky a vybrat možnost Přidat kontakt. A je to.

2) Naplánujte odeslání zprávy

“Všechno nejlepší”, “Veselé Vánoce” nebo třeba “Za týden odjíždíme!”. To jsou typy zpráv, které si klidně můžete v aplikaci naplánovat dopředu, abyste na jejich odeslání náhodou nezapomněli. Stačí podržet prst na šipce pro odesílání a buď si vybrat z přednastavených časových možností, nebo libovolný termín z kalendáře.

3) Nechte si posílat stará dobrá potvrzení

I když už éra masivního SMSkování dávno pominula a ustoupila modernějším formátům, klasické zprávy přes operátora stále dost lidí posílá. Pokud mezi ně patříte a byli jste zvyklí kontrolovat po odeslání zprávy potvrzení, že byla adresátovi zpráva doručena, jde o ti tady. Stačí otevřít menu, rozbalit Rozšířená nastavení a zapnout možnost Dostávat potvrzení o doručení zpráv SMS.

4) Zapněte si bubliny

Chcete, aby Zprávy u vás v mobilu používaly notifikační kolečka na okraji displeje, kterými se proslavil Messenger? Stačí jít do menu (tři tečky vpravo vedle vyhledávacího pole), otevřít nabídku Bubliny a tam je zapnout pro všechny, nebo jen vybrané zprávy. Ale pozor, toto nastavení změní reakce systému na všechny kecálky.

5) Nechejte si zobrazovat náhledy webů z odkazu

Když vám někdo pošle přes Zprávy odkaz na webovou stránku, běžně se vám ukáže jen textová URL adresa. Z jejího formátu samozřejmě máte možnost leccos poznat, ale nebylo by fajn, aby se rovnou v konverzaci ukazovaly i náhledy daného webu? Tuto možnost zapnete třeba tím, že klepnete do horního vyhledávacího pole aplikace, přejedete vpravo k dlaždici Odkazy a po klepnutí na ni funkci povolíte. Dá se to provést i z nastavení.

Které další tipy pro aplikaci Zprávy máte?